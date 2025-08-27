En septiembre vuelve a Camargo el Festival Internacional de la Magia y lo Visual El evento ha sido presentado este miércoles y se celebrará durante los días 12, 13 y 14 del próximo mes, cuando se darán cita 13 espectáculos por las calles y plazas del municipio

Por cuarto año consecutivo, Camargo va a hacer magia. El Festival Internacional de la Magia y lo Visual recala de nuevo en el municipio cántabro los días 12, 13 y 14 de septiembre con 13 espectáculos que transformarán las calles y plazas de la localidad. En total, catorce horas de programación bajo la dirección del mago cántabro Raúl Alegría, que vuelve a actuar en casa.

Ha sido Alegría el encargado este miércoles de explicar cuándo será cada actuación en el acto de presentación del festival que se ha realizado en Camargo y al que ha asistido el alcalde, Diego Movellán, la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, y el coordinador del área en el Ayuntamiento, Juan Ramírez.

Romperá el hielo el director Alegría con un «complicado e impactante» espectáculo de escapismo el viernes, día 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas en la plaza de la Constitución. El mago será encadenado dentro de un barril de vino que contendrá líquido, una «complicación» añadida al número del famoso ilusionista y escapista húngaro de la que Raúl Alegría confía en «salir airoso».

Una primera puesta en escena a la que seguirán diferentes y variadas propuestas a lo largo del fin de semana, con actividades de calle que se sucederán, en las jornadas del sábado y del domingo, desde las 12.00 a las 21.00 horas. Una de las citas destacadas tendrá lugar el sábado, a las 21.00 horas, en el Teatro Raúl Alegría. A esa hora se celebrará la gran Gala Internacional de Magia de Escena, una sesión gratuita -todas las actuaciones lo son- que reunirá a todos los magos participantes.

Por otro lado, durante la jornada del sábado actuará Karlus el Botones, a las 12.00 horas en la Calle Constitución, seguido por Kenneth, a las 13.30 horas, esta vez en la plaza de la Constitución. A las 17.00 horas será el venezolano Luis Otero quien presente su espectáculo de magia de cerca en el Teatro Raúl Alegría, en una función recomendada para mayores de 12 años. La programación continuará a las 18.30 horas, con el cubano Jimmis Mauler en el Parque de Cros, al que seguirá el catalán David el Mago, que actuará a las 20.00 horas en la Plaza de la Constitución. Y así se irán sucediendo las actuaciones de magia hasta el domingo, día 14, a las 20.00 horas, cuando Kenneth pondrá el broche final al evento.

Raúl Alegría ha recordado que los interesados pueden acceder a la programación completa a través de la web www.raulalegriaproducciones.com. El mago ha cuantificado en 11.000 los espectadores que se acercaron al festival en la pasada edición. Así, Movellán ha asegurado que esta cita «va a llenar nuestros barrios, calles y plazas de ilusionismo y talento» y ha indicado que los nombres que figuran en el cartel «son los de grandes profesionales» que convierten el festival en un evento «intergeneracional».