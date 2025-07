USO exige que se convoquen elecciones sindicales en Camargo

E. T. Camargo. Viernes, 25 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La representación sindical del sindicato USO en el Ayuntamiento de Camargo ha denunciado el bloqueo de las elecciones para elegir un nuevo comité de los trabajadores en el Ayuntamiento de Camargo. Sus representantes explican que hace dos años y cinco meses que ha caducado el periodo de vigencia del comité actual presidido por CSIF «con sus colaboradores necesarios» de CC OO y UGT, añaden.

Según explica USO en un comunicado - que reclama elecciones a la mayor brevedad-, los últimos comicios para representar a la plantilla de laborales y de funcionarios en el Ayuntamiento de Camargo tuvo lugar en el año 2019. Desde ese momento y hasta ahora, una vez cumplidos los cuatro años de vigencia del mandato en 2023, ninguna de las tres fuerzas sindicales que tienen potestad para realizar la convocatoria electoral ha dado un paso al frente, «vulnerando así un principio democrático básico», dicen. Asimismo, acusan de «compinche» al alcalde de Camargo, Diego Movellán «por que sigue reuniéndose y acordando con dichos representantes, especialmente con la presidenta del comité de empresa de CSIF», a pesar de que USO le solicitó formalmente que no lo hiciera «ya que no había motivo alguno para no convocar las elecciones sindicales, tras tanto tiempo de mandato caducado», reflejaron.

A la par, apuntaron a que esto solo responde a «un interés particular de CSIF» con la «colaboración necesaria de CC OO y UGT, que en Cantabria acaban de pasar a ser sindicatos de última clase», definieron. El objetivo, según ellos, perpetuarse en el mando del comité sin pasar por las urnas «vulnerando así el derecho de los empleados municipales de que puedan elegir a sus representantes cada cuatro años».

Por alusiones a la supuesta connivencia del mando político en el Ayuntamiento de Camargo con los actuales representantes del comité, fuentes municipales aseguraron a este periódico que las elecciones «las convocan los sindicatos» y el equipo de Gobierno «nada tiene que ver», explicaron. «Nosotros nos reuniremos siempre a tratar los temas de los trabajadores con este comité o el que le sustituya», zanjaron.