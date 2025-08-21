El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches afectados por las inundaciones en Maliaño. DM

Más de treinta vehículos afectados por las inundaciones en Camargo

El aguacero deja un reguero de incidencias en los municipios del arco de la bahía: «Ha sido un caos absoluto»

Laura Pérez Robledo
Álvaro Higuera

Laura Pérez Robledo y Álvaro Higuera

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:36

No sólo Santander se vio sorprendida este jueves por la tromba de agua que inundó numerosas zonas de la capital. La intensidad de las precipitaciones ... se notaron en toda la región, pero, sobre todo, en los municipios que conforman el arco de la bahía, que vivieron un «caos absoluto» entre las seis y media de la madrugada y las ocho y media de la mañana. En Maliaño, más de treinta vehículos de la calle Julio de Pablo, que estaban estacionados tanto en la vía pública como en garajes particulares, se vieron afectados por las precipitaciones torrenciales. Además, se registraron un centenar de incidencias que afectaron a la movilidad en forma de cortes de tráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  5. 5

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  6. 6 Laredo se arregla para las Flores
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  10. 10

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Más de treinta vehículos afectados por las inundaciones en Camargo

Más de treinta vehículos afectados por las inundaciones en Camargo