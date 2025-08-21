Más de treinta vehículos afectados por las inundaciones en Camargo

No sólo Santander se vio sorprendida este jueves por la tromba de agua que inundó numerosas zonas de la capital. La intensidad de las precipitaciones ... se notaron en toda la región, pero, sobre todo, en los municipios que conforman el arco de la bahía, que vivieron un «caos absoluto» entre las seis y media de la madrugada y las ocho y media de la mañana. En Maliaño, más de treinta vehículos de la calle Julio de Pablo, que estaban estacionados tanto en la vía pública como en garajes particulares, se vieron afectados por las precipitaciones torrenciales. Además, se registraron un centenar de incidencias que afectaron a la movilidad en forma de cortes de tráfico.

No obstante, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, aseguró pasado el susto que se había restablecido la circulación «en prácticamente la totalidad de las carreteras», incluidas las calles Julio de Pablo, Concha Espina y el túnel de La Vidriera. Las incidencias fueron llegando al ayuntamiento desde primera hora y, tanto las cuadrillas como otros servicios de emergencia, trabajaron «desde bien pronto» para acometer las inundaciones que se produjeron en puntos concretos del municipio. Movellán subrayó que la cantidad de agua caída en tan poco tiempo «desbordó por completo el alcantarillado».

El regidor insistió en que «Camargo estaba preparado para una alerta amarilla, pero el paso al nivel rojo en media hora hizo imposible actuar con mayores medidas de prevención».

El Astillero y Bezana

Por su parte, el alcalde de El Astillero, Javier Fernández Soberón, aseguró que las lluvias dejaron a su paso un «caos». Explicó que a las siete de la mañana «empezó a diluviar y la cuadrilla tuvo que ponerse a trabajar inmediatamente» y relató que se produjeron inundaciones «en varias zonas, entre ellas la avenida Chiclana, el polígono industrial o la calle de la Prosperidad». Además, recalcó que la alerta «llegó tarde y las bombas de agua, entre otras cosas, fallaron». Aun así, confirmó que la situación no se desbordó: «Lo hemos sacado como hemos podido. No obstante, la cuadrilla seguirá trabajando para vaciar los garajes de los vecinos y las calles hasta que esté todo bien».

En Santa Cruz de Bezana, fuentes del consistorio apuntaron que hubo tres incidentes reseñables. El más destacable se registró en la rotonda junto al restaurante Navajeda, en dirección a Corbán, donde «dos coches se atascaron por el agua a las nueve de la mañana». Sin embargo, insisten las mismas fuentes, «la rápida intervención policial hizo que a la hora el tráfico se retomó con normalidad». Además, concluyen, «en la misma zona se produjo un incidente de poca gravedad al «inundarse un garaje privado». El agua alcanzó también el paso de la calle San Juan, pero «por suerte había bombas de achique». Desde el ayuntamiento aseguran que «situación regresó progresivamente a la normalidad».