Vertidos junto a los contenedores ubicados a la entrada del polígono Elegarcu, en el barrio La Central de Cacicedo (Camargo). DM

Vuelve la pesadilla de la basura al polígono de Elegarcu, en Cacicedo de Camargo

El presidente del complejo Paco de la Fuente pide soluciones porque «han vuelto a echar escombros junto a los contenedores a la entrada del área industrial», donde recuerda «hay cuatro cámaras grabando»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:36

No hay dos sin tres y el polígono de Elegarcu en el barrio La Central de Cacicedo (Camargo) vuelve a parecerse ya en algunas zonas ... a una especie de vertedero improvisado, fruto de la osadía de quien se deshace de los escombros en el lugar equivocado, o donde le da la gana, independientemente de si se puede o no. Este problema, el de los residuos incontrolados, lo arrastran desde hace años, hasta que en 2021, los propietarios de las naves lograron erradicar esta práctica mediante la instalación de cámaras que pagaron ellos mismos, a lo que se sumó la colaboración del Ayuntamiento de Camargo para que la Policía Local impusiera multas a los autores del atropello. La medida funcionó. Con el tiempo, ya era un placer ir a trabajar y no tener que apartar la basura ajena.

