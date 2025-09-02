Vuelve la pesadilla de la basura al polígono de Elegarcu, en Cacicedo de Camargo

No hay dos sin tres y el polígono de Elegarcu en el barrio La Central de Cacicedo (Camargo) vuelve a parecerse ya en algunas zonas ... a una especie de vertedero improvisado, fruto de la osadía de quien se deshace de los escombros en el lugar equivocado, o donde le da la gana, independientemente de si se puede o no. Este problema, el de los residuos incontrolados, lo arrastran desde hace años, hasta que en 2021, los propietarios de las naves lograron erradicar esta práctica mediante la instalación de cámaras que pagaron ellos mismos, a lo que se sumó la colaboración del Ayuntamiento de Camargo para que la Policía Local impusiera multas a los autores del atropello. La medida funcionó. Con el tiempo, ya era un placer ir a trabajar y no tener que apartar la basura ajena.

Pero los residuos han vuelto, aunque a una ubicación distinta. Si antes los escombros se vertían en una finca dentro del citado polígono, ahora «lo tiran junto a los contenedores ubicados a la entrada del recinto». Justo en ese punto hay cuatro cámaras grabando, «pero no sirven de mucho porque el Ayuntamiento no pone multas», relata Paco de la Fuente, el presidente del complejo, que se declara harto de la situación.

«Te encuentras de todo ¿eh? Pero de todo: colchones, muebles, neumáticos...», enumera. De momento, a quienes tienen sus naves en el polígono no les dificulta el acceso, pero todo el que viene ve «la mierda» ahí tirada. «Cuando se formó la primera escombrera se construyó un muro y dejaron de tirar los enseres. Ahora han vuelto a tirarlo en otro sitio». De la Fuente asegura que las cámaras «llevan unos siete meses grabando a quienes echan allí sus deshechos, pero no les multan». Por este motivo, los afectados piden que intervenga el Ayuntamiento y se visualicen las grabaciones para que la Policía Local pueda multar a los culpables.

Hasta ahora, «cada vez que aviso a la concejala del área se encarga de retirar la basura, pero a la semana siguiente ya está igual», explica el denunciante. De tal manera que «están los contenedores que da pena verlos». La medida del Consistorio «es un parche, aunque actúan con diligencia, pero no solucionan el problema de vertidos en el polígono industrial». Y no hablamos de cantidades pequeñas. «Se puede llenar fácilmente un camión con los vertidos». Se deshacen de lo que les sobra en este punto, «aunque hay un cartel en el que pone claramente que está prohibido tirar escombros». «Y estamos -termina Paco- una semana así y otra también».

Regularizar los dispositivos

El concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena, ha explicado este martes que el Ayuntamiento trabaja «para regularizar las cámaras instaladas en Elegarcu y que las imágenes obtenidas puedan ser utilizadas para sancionar este tipo de infracciones, y no solamente las de tráfico». En la actualidad, los dispositivos, aclara el edil, «están diseñadas para controlar la circulación de vehículos, motivo por el que la Policía Local no puede emitir sanciones basadas en las imágenes que captan».

No obstante, aclaran, «el Ayuntamiento está trabajando en los trámites legales con la Delegación del Gobierno para obtener el permiso y que las cámaras se empleen también con fines sancionadores en materia de residuos».

Con todo, aseguran desde el Consistorio, «gracias a las grabaciones de control de tráfico, la Policía Local ha identificado ya a personas que realizan estos vertidos, si bien todavía no se pueden formalizar las sanciones correspondientes, que oscilan entre 2.000 y 100.000 euros según la Ordenanza Municipal de Residuos».

Existe un «seguimiento activo» en este punto del municipio y, en breve, «se podrán aplicar las sanciones que correspondan para erradicar este tipo de conductas». El Ayuntamiento de Camargo está decidido a ser «implacable contra quienes, disponiendo de otras opciones legales, perjudican al entorno y a los vecinos y vecinas», han insistido.