Un año y medio de cárcel para un miembro de Los Pumas de Reinosa por agredir a un joven de una «banda rival»

La Audiencia impone una multa de 240 euros a otro integrante de Los Pumas por empujar a la prima del agredido cuando trababa de auxiliarle | El tribunal absuelve a ambos del delito odio por el que estaban acusado al no quedar probados los insultos racistas que les atribuía la Fiscalía

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:05

Comenta

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y medio de prisión a un miembro de la peña Los Pumas de Reinosa por ... agredir con una silla metálica a un joven de una «banda rival» de origen colombiano al que le produjo lesiones en el rostro cuando ambos se encontraban en el exterior de un pub. La Sección Primera le considera autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar el 17 de abril de 2022.

