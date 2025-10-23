El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las primeras grietas aparecieron al poco de derribar el edificio anexo al actual Ayuntamiento. Nacho Cavia

La arquitecta alerta de que las grietas de la Casona de Reinosa se agrandan

El Ayuntamiento analiza el origen del fenómeno y apunta al derribo, hace una década, de un edificio anexo a las viejas torres medievales

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:20

La técnico municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Reinosa ha abierto la caja de Pandora al alertar del crecimiento de las grietas existentes desde ... hace cerca de una década en algunas de las paredes de la vieja Casona. Una advertencia que ha venido acompañada por la necesidad de saber si las obras que se están acometiendo en la plaza de España tienen relación con este fenómeno. Hasta el momento, el único informe técnico sobre la mesa deja claro que nada tienen que ver. Pero no se han despejado las dudas, por lo que no se descarta abordar otras pruebas para certificar que esas obras no han tenido más consecuencias que las molestias propias de una actuación así.

