La arquitecta alerta de que las grietas de la Casona de Reinosa se agrandan

La técnico municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Reinosa ha abierto la caja de Pandora al alertar del crecimiento de las grietas existentes desde ... hace cerca de una década en algunas de las paredes de la vieja Casona. Una advertencia que ha venido acompañada por la necesidad de saber si las obras que se están acometiendo en la plaza de España tienen relación con este fenómeno. Hasta el momento, el único informe técnico sobre la mesa deja claro que nada tienen que ver. Pero no se han despejado las dudas, por lo que no se descarta abordar otras pruebas para certificar que esas obras no han tenido más consecuencias que las molestias propias de una actuación así.

Hay más opiniones coincidentes con el hecho de que el origen pueda estar en el derribo, hace una década, de un edificio anexo a las viejas torres medievales que acogen las oficinas municipales. En su momento no se tomaron las acciones pertinentes para consolidar las ruinas y pudiera ser que ahí esté la causa.

Lo cierto es que hace una semana las miradas de los trabajadores y políticos se dirigieron a esas fisuras, cuando la técnico de Urbanismo dio la voz de alarma ante el crecimiento de las hendiduras y la necesidad de saber cuál podía ser la causa. A partir de ahí se solicitó y se elaboró un informe por la dirección de las obras en la plaza y se certificó que no había relación directa.

Ampliar Algunas de las grietas interiores que preocupan. Nacho Cavia

Las dudas, sin embargo, se mantienen. Especialmente enfocadas en el hecho de que podría haberse usado una pequeña maquina con martillo hidráulico para picar el hormigón que se extendió en la plaza para albergar las recientes fiestas de San Mateo.

Origen El Ayuntamiento descarta, en principio, que el problema tenga que ver con las obras de la plaza

El alcalde José Luis López no puede asegurar que las grietas del Ayuntamiento hayan crecido, y, si es así, cuál sería el motivo. «La técnico asegura que se venía fijando ya desde hacía tiempo y que las fisuras son mayores», dice el regidor mientras apunta más al viejo edificio derruido. «Cuando se echa abajo un edificio hay que hacer una solera que recoja el agua y la encauce, vertiéndola en la red para que no dé problemas de humedades a las paredes de los edificios aledaños». El caso es que no se tomaron esas medidas y, al poco tiempo, en el torreón izquierdo, el que sustentaba la casona derruida, aparecieron unas grietas que, según se creía hasta el momento, estaban estabilizadas.

El responsable de la Concejalía de Obras en el Ayuntamiento Daniel Santos mantiene la versión de los técnicos sobre la falta de conexión entre las grietas y las obras en la plaza, y recuerda que «hay informes ya hechos y requerimientos enviados para que en el solar colindante se ejecutaran unas obras que evitasen que el edificio se desplazara». «La obra de la plaza tiene un carácter superficial. No se ha hecho ninguna zanja, no se ha picado nada junto al edificio». Incide en que para salir de dudas se pidió un informe «que lo que dice es que no tiene ninguna relación lo que puede estar sucediendo con la obra de la plaza, una obra de carácter superficial en la que no se ha cambiado ni una canalización, y que, de hecho, junto al edificio todavía no se ha empezado».

Ampliar Así se encuentra una zona de escalera. Nacho Cavia

Sobre si se han extendido las grietas no se pronuncia. «Yo no puedo aseverarlo porque no estaba haciendo un seguimiento de esas grietas». El concejal fue más allá al reconocer que «me sorprende que estas cosas se relacionen con una obra que es de carácter totalmente estético y superficial, tirando de un problema que tenemos desde hace tiempo para desatar ahora el alarmismo con una obra que, a poco que te detengas, ves que nada tiene que ver». Terminó señalando que «debemos ser un poco rigurosos y serios, sobre todo cuando estamos hablando de un edificio público».

En lo que todos coinciden es que hace unos años se hizo un requerimiento a los propietarios del solar colindante y la actuación demandada no se acometió. «Lo lógico, si existe un problema, sería ir al origen y solucionarlo, pero parece que eso sería pedir demasiado», concluyó Santos.