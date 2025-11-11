El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alcalde y concejales comprobando el funcionamiento de la nueva desbrozadora. DM

Campoo de Enmedio adapta su maquinaria a las nuevas condiciones climáticas

Ha comprado un nuevo vehículo para mejorar la limpieza y desbroces que ha supuesto una inversión de 23.000 euros sufragados por el programa Leader Campoo Los Valles

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Enmedio

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:42

El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ha anunciado la compra de una nueva máquina «con la que seguir mejorando el servicio de limpieza y desbroce de los pueblos», como ha señalado el alcalde, Pedro Manuel Martínez García. El vehículo desbrozador ha costado 23.000 euros, sufragados en su totalidad a través del programa Leader Campoo los Valles.

El regidor popular ha explicado que la climatología de los últimos años «ha cambiado sustancialmente la forma en que las administraciones se enfrentan a la limpieza, siega y desbroce de las zonas urbanas». «La bondad del clima y el continuo crecimiento de hierba y maleza, hace que sea mucho más difícil su control», ha asegurado, motivo por el que el municipio campurriano ha adquirido una nueva máquina «para tratar de llegar a todos los pueblos en el menor tiempo posible».

Agilizar las labores cotidianas

El vehículo cuenta con un motor de gasolina de dos cilindros y tracción a las cuatro ruedas, con bloqueo de diferencial para poder acometer lugares de difícil acceso. El sistema de corte se realiza a través de 26 martillos tipo maza con una anchura de corte de 95 centímetros.

El sistema de martillos realiza, así mismo, la función de trituración, por lo que no es necesaria la colaboración de una segunda persona para la recogida de la hierba, «lo que agilizará considerablemente las labores».

