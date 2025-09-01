El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Homenaje a los mayores de 90 años de Campoo de Enmedio. DM

Campoo de Enmedio rinde homenaje a sus mayores de 90 años

Un centenar de personas aplaude a los vecinos más veteranos del municipio, sin olvidarse del bebé del pueblo

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Enmedio

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:18

Campoo de Enmedio ha rendido homenaje a sus mayores de 90 años en un acto que ha contado con la presencia de un centenar de personas avalando la importancia de los vecinos más veteranos del municipio.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, quiso participar en Matamorosa de uno más de los actos de celebración del Día de Campoo de Enmedio en un homenaje que se extendió también al bebé de la localidad.

En el caso de los mayores, se ha reconocido a cerca de 90 vecinos mayores de 90 años. Destaca una vecina de 101 años, la más longeva del lugar.

El Día de Campoo de Enmedio incluyó actuaciones musicales, una comida popular y un mercado de artesanía y alimentación en el pabellón municipal. La consejera, que estuvo acompañada del alcalde, Pedro Manuel Martínez, ha compartido con vecinos visitantes «el compromiso del Gobierno de Cantabria con estas celebraciones populares», parte de la cultura de la región, como señaló la consejera.

Un día completo

La jornada festiva contó también con actividades lúdicas, como el juego de la rana, o deportivas, como bolos y petanca, además de juegos infantiles, chocolatada y romería como fin de fiesta.

