Campoo de Enmedio sube la tasa de basuras en un 130% Acuerdo unánime de la Corporación «obligada por una Ley del Gobierno central» a repercutir todo el coste del servicio en los vecinos

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Jueves, 2 de octubre 2025, 11:44 Comenta Compartir

La Corporación de Campoo de Enmedio ha aprobado por unanimidad la actualización de la tasa por recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, «tras 14 años sin modificaciones», como ha destacado el alcalde, Pedro Manuel Martínez García. Una medida «de carácter obligatorio para todos los ayuntamientos españoles» que ha supuesto «un incremento aproximado del 130% en la tasa, tras haber permanecido congelada desde el año 2011».

El alcalde ha explico que «hasta ahora, el Ayuntamiento venía asumiendo, con recursos propios e ingresos por reciclado, una parte sustancial del coste del servicio, manteniendo congelado el recibo de basuras para los vecinos. Sin embargo, la Ley impulsada por el Gobierno central obliga a repercutir en el ciudadano el 100% del coste real del servicio».

Ha incidido en que la tasa de basura llevaba 14 años congelada en Campoo de Enmedio, a pesar de «factores como la inflación, el encarecimiento del combustible, la adaptación a normativas ambientales más exigentes y el incremento de los costes de tratamiento, que han elevado sustancialmente el gasto real que asumía el Ayuntamiento». «Durante todos estos años hemos hecho un gran esfuerzo para no trasladar ese incremento a los vecinos, pero ahora nos enfrentamos a una ley que no nos deja margen de maniobra», ha añadido.

Campaña de información

El regidor ha anunciado que desde el Ayuntamiento se pondrá en marcha una campaña informativa para explicar «de forma transparente» a los vecinos el origen y la justificación legal de la subida, haciendo especial hincapié en el necesario uso del reciclado. «Si nos atenemos a la literalidad de la Ley, cuanto menos peso vaya en el contenedor resto y más se recicle, más bajarán los costes de gestión, posibilitando al Ayuntamiento bajar la tasa que abonen los vecinos».