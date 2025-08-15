Campoo de Suso estrena un nuevo consultorio médico en Espinilla

EFE Viernes, 15 de agosto 2025, 18:30 Comenta Compartir

Campoo de Suso ha estrenado este sábado el nuevo consultorio médico de Espinilla, unas instalaciones que, con una inversión de más de 320.000 euros, se caracterizan por ser más accesibles y funcionales que el antiguo centro, ubicado junta a la Casa Consistorial.

El consejero de Salud, César Pascual, ha inaugurado hoy, junto al alcalde de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, este centro, financiado con fondos del propio Ayuntamiento, fondos europeos Leader y una ayuda de 150.000 euros por parte del Gobierno de Cantabria.

Tras recorrer las nuevas instalaciones, según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa, que cuentan con una superficie de más de 200 metros cuadrados, Pascual ha destacado que el nuevo centro dará un mejor servicio asistencial a los vecinos del municipio y, sobre todo, a aquellos de mayor edad y a los de movilidad reducida, con un equipo formado por una médica de Atención Primaria y una enfermera.

Tal y como ha explicado el consejero, el nuevo complejo sanitario dispone de salas para las consultas médicas y de enfermería; sala de reanimación; consulta de asistencia social; local multiusos y de rehabilitación, y sala de espera. Además, dispone de aseos, almacén, acceso cubierto y zona de aparcamiento.

«Este consultorio marca un hito porque es el primero de muchos centros de estas características que vamos a inaugurar o realizar obras de adecuación porque la verdad es que el parque de consultorios médicos, cuando llegamos, estaba hecho un auténtico desastre», ha subrayado Pascual.

Y ha remarcado que este consultorio es «modélico», teniendo en cuenta su diseño «moderno, grande y de dimensiones mucho mayores de las habituales».

Plan de infraestructuras sanitarias

En este sentido, ha destacado que esta actuación forma parte del «ambicioso» plan de infraestructuras sanitarias de la Consejería para ayudar a los municipios a mantener sus consultorios en un estado óptimo y ha aprovechado a animar los alcaldes a que soliciten cuantas obras consideren necesarias para tramitar los expedientes.

«Vamos a ayudar a los municipios a rehabilitar y mejorar sus infraestructuras sanitarias, a pesar de que no es competencia del Gobierno de Cantabria», ha asegurado el consejero, quien ha puntualizado que el único interés de la Consejería es ejecutar el presupuesto de obras para «prestar la mejor asistencia sanitaria en toda la región».

Por su parte, el alcalde de Campoo de Suso ha agradecido la colaboración de la Consejería para que el nuevo consultorio, «modélico a nivel de toda Cantabria», sea una realidad después de varios años de reivindicaciones y obras.

Además, ha defendido este tipo de centros en los pueblos frente a la centralización de servicios sanitarios porque los vecinos de los pueblos necesitan la atención sanitaria allí donde residen