Campoo Los Valles activa su programa emprendedor 'Tierra de Oportunidades'

La Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles ha presentado la segunda fase del 'Programa Tierra de Oportunidades', en esta ocasión ofertando «una formación innovadora para ... fortalecer el emprendimiento rural». Se trata de un ciclo de cuatro talleres presenciales en Reinosa, los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre, en horario de cinco a siete de la tarde.

La iniciativa se enmarca dentro del programa nacional promovido por CaixaBank y «busca ofrecer herramientas útiles y accesibles para quienes tienen o quieren poner en marcha un proyecto en el entorno rural», como señalan los organizadores.

Han explicado que los contenidos están ideados «para conectar con la realidad del territorio, ayudar a descubrir oportunidades locales, reforzar el propósito emprendedor y diseñar planes de acción claros».

La inscripción se puede realizar a través de la página web de la ADT Campoo Los Valles (www.campoolosvalles.com) o del número de teléfono 942 778 421, es gratuita y está abierta a emprendedores premiados en la edición anterior y a cualquier persona interesada.

Programa y objetivos

El pasado mes de mayo la Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles lanzó la convocatoria 'Incubadora de Emprendimiento Rural' para apoyar iniciativas y proyectos de emprendimiento en la comarca y así favorecer la creación de empleo y fijar población.

La iniciativa, impulsada por CaixaBank, puso a su vez en marcha el 'Programa Tierra de Oportunidades', con el objetivo de «reforzar su compromiso con los entornos rurales a través de la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural». En ese marco, se incide en apoyar el emprendimiento rural, generar oportunidades de desarrollo local y fomentar la innovación «en territorios que necesitan reactivar su tejido económico y social».

El programa Tierra de Oportunidades 2025 comenzó con la convocatoria del concurso, recientemente resuelto y oficializado en el acto de entrega de premios.