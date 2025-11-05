El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Premiados en la última edición de 'Tierra de Oportunidades'. DM

Campoo Los Valles activa su programa emprendedor 'Tierra de Oportunidades'

La Asociación de Desarrollo Territorial pone en marcha una iniciativa de formación práctica para personas que proyecten un negocio en zonas rurales a lo largo del mes de noviembre

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

La Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles ha presentado la segunda fase del 'Programa Tierra de Oportunidades', en esta ocasión ofertando «una formación innovadora para ... fortalecer el emprendimiento rural». Se trata de un ciclo de cuatro talleres presenciales en Reinosa, los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre, en horario de cinco a siete de la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  5. 5

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  6. 6 La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa
  7. 7

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  8. 8

    Prohibido pagar para formarse
  9. 9

    PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria
  10. 10 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Campoo Los Valles activa su programa emprendedor 'Tierra de Oportunidades'

Campoo Los Valles activa su programa emprendedor &#039;Tierra de Oportunidades&#039;