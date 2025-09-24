Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista La Concejalía de Festejos trabaja en la programación de un nuevo concierto para el viernes que llene el hueco dejado por la mítica banda en su gira de despedida de los escenarios

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:44 | Actualizado 12:27h.

El grupo Medina Azahara se ha visto obligado a cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer este próximo viernes 26 de septiembre, dentro de las fiestas de San Mateo de Reinosa, alegando problemas de salud de su cantante, Manuel Martínez. El grupo era un de los platos fuertes de la última semana de fiestas, pero la concejala de Festejos Celia Gómez ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando en la programación de un nuevo concierto.

El de Medina Azahara formaba parte de la gira con la que la veterana banda ( su líder se despide de los escenarios próximo a cumplir los 75 años) está diciendo adiós a sus incondicionales. A la espera de un posible relevo para la noche del viernes en Reinosa, ese día se mantiene la cita con los 'Hits de los años 80', en una verbena con Paco Pis, Carlos Revuelta y Mon Fernández.

Y no faltará música popular, porque un día antes (el jueves) está previsto, para las 20.00 horas, en el Teatro Principal, el recital que Pancho Torres ofrecerá con Mariachi Internacional Estampas de México.

Además, el sábado 27 se ha fijado como el 'Día de las Peñas' y contará con eventos como el XII Encuentro de Bandas de Música, con la agrupación de Mieres como invitada, numerosas actuaciones de calle y el Festival Rock in Reinosa. 'La gripe y tú', 'Insurrectos', 'Línea de vida' y 'Ochobre' conforman este año el cartel de una cita que se iniciará a las seis de la tarde en la Plaza de España.

Día de Campoo

Y el domingo, 28 de septiembre, será la clausura de las fiestas con el Día de Campoo. Las tradiciones campurrianas y las actuaciones folclóricas coparán las calles de Reinosa en una celebración en la que, con toda seguridad, miles de personas se reunirán en la ciudad para asistir al Desfile de Carretas Típicas y despedir San Mateo a lo grande.