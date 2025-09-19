Casares anuncia la incorporación de 13 nuevos agentes al Puesto de la Guardia Civil de Reinosa El delegado del Gobierno destaca que la colaboración con la Policía Local se ha traducido en una reducción de los delitos en el primer semestre del año

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado la incorporación, a partir del próximo 16 de octubre, de 13 nuevos agentes al Puesto de la Guardia Civil de Reinosa, siete efectivos destinados a la capital campurriana y otros seis en prácticas, lo que supone «un refuerzo importantísimo» para la plantilla, ha dicho en la Junta Local de Seguridad de Reinosa, que ha presidido junto al alcalde, José Luis López.

En ella ha puesto en valor «la colaboración y cooperación» de la Guardia Civil con la Policía Local en la ciudad, que se traduce en una reducción de los delitos conocidos. En concreto, durante el primer semestre las infracciones penales se han reducido en un 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior y, además, descienden en «todas las tipologías delictivas relevantes».

Asimismo, Casares ha destacado especialmente la caída de los delitos en el ámbito de la cibercriminalidad. «Se rompe la tendencia general de incremento que venimos viendo tanto en Cantabria como en el resto de España y este tipo de delitos registran una reducción del 18,6% en la capital de Campoo», ha indicado.

También se ha incrementado de forma «notable» el esclarecimiento de los delitos por la Guardia Civil y la Policía Local, un asunto en el que el delegado del Gobierno ha ensalzado también el «gran trabajo» de la Compañía de Torrelavega de la que depende directamente el Puesto de la Guardia Civil en la capital campurriana.

Reforma del cuartel

Por otro lado, ha recordado que los ministerios de Interior y Transición Ecológica están trabajando conjuntamente en la renovación del cuartel de Reinosa, unas obras que se encuentran «ya en su fase final de ejecución» y que «supondrán la modernización de las dependencias de atención al ciudadano y de residencia de los agentes», así como una «mayor eficiencia energética» del complejo.

En la Junta Local de Seguridad se ha abordado el dispositivo para las Fiestas de San Mateo que arrancan este viernes y en el que participarán unidades de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, Tráfico, USECIC y el SEPRONA junto a la Policía Local de Reinosa.

En la Junta también han participado el jefe interino de la Guardia Civil de Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo, el jefe de la Policía Local de Reinosa y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones, entre otros.