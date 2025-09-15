Las Casas de Cantabria se hacen fuertes en el Castillo de Argüeso El emblemático edificio, junto a otros escenarios privilegiados de Campoo, serán centro neurálgico de la undécima edición del encuentro organizado por Presidencia

Nacho Cavia Reinosa Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:05

Las Casas de Cantabria volverán a reunirse esta semana, y lo harán en escenarios privilegiados como el Castillo de Argüeso, en lo que será su XI encuentro institucional, organizado por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa. Será precisamente la consejera, Isabel Urrutia, la encargada de dar la bienvenida a los representantes de cada casa el viernes 19 en un Castillo de Argüeso que servirá de marco para la primera foto de familia.

A las 10 de la mañana dará comienzo la reunión de la Comisión Permanente, que presidirá la consejera, junto a Marta González Liébana, como directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, y Guillermo de Benito Muñoz, presidente de la Casa de Cantabria en Tenerife y vicepresidente de la Comisión Permanente, con presencia, además, de representantes del arco parlamentario y la federación de municipios.

Allí estarán representantes de delegaciones nacionales e internacionales, como la de Camagüey (Cuba), Valparaiso (Chile) o Rosario (Argentina), además de las de Tenerife, Barcelona, Logroño o Valladolid

Entre los temas del orden del día figuran la situación del Convenio con la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folklore por el que se articula la subvención nominativa para la gestión del envío de Agrupaciones de Folklore a las Casas de Cantabria y las propuesta a desarrollar por el Gobierno de Cantabria y por las Casas de Cantabria en el mundo durante el año 2026.

Sobre las doce menos cuarto se espera la llegada de la presidenta de la Comunidad Autónoma, María José Sáenz de Buruaga, que será recibida por una de las actuaciones folclóricas de la jornada, previa a la celebración oficial del Encuentro, en el que se dará cuenta de los acuerdos de la comisión permanente.

Fiestas de San Mateo

Sobre las dos y media la comitiva se desplazará al Campo de Golf de Nestares, donde comerán y disfrutarán de una actuación musical. De ahí a Reinosa, recepción oficial en el Ayuntamiento y asistencia al Desfile de Charangas y Cabezudos, Pregón inaugural de las Ferias y Fiestas de San Mateo y la Gala de las Justas Literarias.