El Constitucional anula el desahucio de una asociación en Valderredible El Alto Tribunal considera que el colectivo La Serna del Ebro no tuvo ocasión de intervenir en el proceso judicial al no haberle sido notificado

Lucía Alcolea Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:10

El Tribunal Constitucional ha obligado a dar marcha atrás al desahucio efectuado en la sede de la Asociación Cultural y Deportiva La Serna de Ebro, en Valderredible, al considerar que la entidad no tuvo ocasión de intervenir en defensa de sus intereses, al no haber recibido las notificaciones sobre dicho procedimiento.

La sede de la asociación estaba desde 1994 en la Casa Concejo de La Serna, propiedad de la junta vecinal de esta localidad. Sin embargo, desde 2014, la junta venía reclamando a la asociación el desalojo del inmueble al haberle revocado la autorización de uso concedida, debido a que «lo estaba utilizando para actividades ajenas a sus fines sociales». En 2020, la junta demandó a la asociación y en noviembre de 2021 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Reinosa condenó a la entidad cultural y deportiva a dejar el edificio libre bajo apercibimiento de lanzamiento.

Sin embargo, según se explica en la sentencia del Constitucional, durante el procedimiento la demandada no había recibido las notificaciones debido a la dirección a la que se le habían remitido. En todo el proceso, los escritos se dirigieron a la dirección de la asociación (en la Casa Concejo), sin que pudieran notificarse a ningún representante de la misma. Al tiempo, se declaró a la asociación «en situación de rebeldía procesal» y después de que no acudiera a la audiencia previa, «se condenó al colectivo a dejar el inmueble». Sin embargo, en el verano de 2024, la demandada presentó un incidente de nulidad de las actuaciones, en las que alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber tenido derecho de acceso al proceso y es lo que el Constitucional ha estimado, anulando a su vez las actuaciones practicadas.