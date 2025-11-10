El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Constitucional anula el desahucio de una asociación en Valderredible

El Alto Tribunal considera que el colectivo La Serna del Ebro no tuvo ocasión de intervenir en el proceso judicial al no haberle sido notificado

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

El Tribunal Constitucional ha obligado a dar marcha atrás al desahucio efectuado en la sede de la Asociación Cultural y Deportiva La Serna de Ebro, en Valderredible, al considerar que la entidad no tuvo ocasión de intervenir en defensa de sus intereses, al no haber recibido las notificaciones sobre dicho procedimiento.

La sede de la asociación estaba desde 1994 en la Casa Concejo de La Serna, propiedad de la junta vecinal de esta localidad. Sin embargo, desde 2014, la junta venía reclamando a la asociación el desalojo del inmueble al haberle revocado la autorización de uso concedida, debido a que «lo estaba utilizando para actividades ajenas a sus fines sociales». En 2020, la junta demandó a la asociación y en noviembre de 2021 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Reinosa condenó a la entidad cultural y deportiva a dejar el edificio libre bajo apercibimiento de lanzamiento.

Sin embargo, según se explica en la sentencia del Constitucional, durante el procedimiento la demandada no había recibido las notificaciones debido a la dirección a la que se le habían remitido. En todo el proceso, los escritos se dirigieron a la dirección de la asociación (en la Casa Concejo), sin que pudieran notificarse a ningún representante de la misma. Al tiempo, se declaró a la asociación «en situación de rebeldía procesal» y después de que no acudiera a la audiencia previa, «se condenó al colectivo a dejar el inmueble». Sin embargo, en el verano de 2024, la demandada presentó un incidente de nulidad de las actuaciones, en las que alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber tenido derecho de acceso al proceso y es lo que el Constitucional ha estimado, anulando a su vez las actuaciones practicadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  5. 5

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  8. 8

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  9. 9

    La avispa asiática se estabiliza
  10. 10

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Constitucional anula el desahucio de una asociación en Valderredible