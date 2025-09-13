El consultorio de Reinosa, un año cerrado y esperando una reforma que no llega El PSOE ha denunciado el «abandono» del Gobierno y la «pasividad» del alcalde para anunciar que llevará esa situación al Parlamento de Cantabria

Reinosa Sábado, 13 de septiembre 2025

El centro de salud de Reinosa ha cumplido un año cerrado, una medida adoptada por la Consejería de Salud tras el derrumbe del techo de una de las consultas y la constatación del mal estado del edificio. Desde entonces el Hospital Tres Mares ha ejercido provisionalmente de ambulatorio y el consultorio y vecinos esperan una anunciada remodelación integral y su apertura.

Pero un año después, el Centro de Salud Campoo sigue cerrado y sin noticias de esa reforma, lo que ha llevado al PSOE de Reinosa a denunciar el «abandono» del Gobierno regional y trasladar esa preocupación al Parlamento con una batería de preguntas dirigidas a «exigir certezas sobre el proyecto, la licitación y los plazos de reapertura».

El portavoz socialista, Sergio Balbontín, ha reprochado también la «pasividad» del alcalde, que «sigue sin defender a sus vecinos ni exigir lo que les corresponde».

En el primer aniversario del cierre ha afirmado que «el Gobierno regional del PP mantiene a oscuras a profesionales, pacientes y vecinos, sin informar ni al Comité de Seguridad y Salud, ni a la Junta de Personal, ni a la Corporación municipal, ni a la ciudadanía, una falta de respeto absoluta hacia los campurrianos, que tienen los mismos derechos que el resto de Cantabria».

El concejal ha advertido de los «inconvenientes» que esa situación está generando tanto a personal sanitario y administrativo como a pacientes, especialmente a personas mayores con dificultades de desplazamiento hasta el Hospital Tres Mares, ubicado en las afueras de la ciudad. «Reinosa y Campoo no son una comarca de segunda categoría, no vamos a permitir este continuo abandono», ha dicho.

En sus declaraciones ha recordado que el pasado 3 de abril la Corporación de Reinosa aprobó en sesión plenaria y por unanimidad una moción solicitando a la Consejería de Salud «un cronograma claro de las obras y plazos de reapertura, pero cinco meses después, seguimos sin respuesta».

A debate en el Parlamento

En esa tesitura, el edil socialista ha anunciado que se ha trasladado ya al Grupo Parlamentario Socialista una batería de preguntas que se formularán en la primera sesión plenaria del curso, «para que sea el propio consejero el que explique, de una vez, en qué fase administrativa se encuentra el proyecto de reforma integral de nuestro Centro de Salud; si se ha redactado ya, en su caso, el proyecto técnico y qué actuaciones contempla; cuál es el calendario de licitación previsto, qué plazos de ejecución y finalización maneja la Consejería para su reapertura; y qué medidas se están adoptando, mientras tanto, para garantizar que la Atención Primaria en el Hospital Tres Mares se preste en condiciones adecuadas y no precarias, como así está siendo, tanto para pacientes como para profesionales».

Terminó deseando que el calendario de las obras no dependa de «cálculos electorales, como ya advertimos hace un año que sería». «No se puede hacer política ni jugar con la salud y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. La salud de los campurrianos no es una moneda de cambio ni un calendario electoral. Exigimos respeto, claridad y soluciones ya».