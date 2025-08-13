Cuatro jóvenes, tres de ellos menores, investigados por destrozar mobiliario urbano en Valderredible Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Villanueva de la Nía | La Guardia Civil cuantifica los daños en más de 6.000 euros

Rompieron farolas y desanclaron del suelo un cuadro eléctrico y un banco.

La localidad valluca de Villanueva de la Nía amaneció el pasado 27 de julio con una importante 'resaca' tras la celebración de sus fiestas. Una ... parte de su mobiliario urbano estaba destrozado. En concreto se denunció la rotura de las luminarias y el cableado de siete farolas, la rotura de un cuadro eléctrico que fue arrancado de su anclaje al suelo, incluso apareció arrancado un banco de la zona de paseo. En este caso hasta levantaron parte del cemento que unía el elemento al suelo. La Guardia Civil investiga por estos hechos a cuatro jóvenes: una chica de 18 años y tres menores de edad. Fueron ellos mismos los que, tras saber que la Guardia Civil los estaba buscando, se personaron en el cuartel de Polientes para reconocer los hechos. Tienen diligencias abiertas como presuntos autores de daños en mobiliario urbano.

Las pérdidas para las arcas públicas de estos destrozos se han cuantificado en más de 6.000 euros en concepto de reparaciones o sustituciones de lo dañado.

