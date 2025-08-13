El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente provoca una gran retención en la A-8 a la altura de Cabezón de la Sal
Rompieron farolas y desanclaron del suelo un cuadro eléctrico y un banco. OPC

Cuatro jóvenes, tres de ellos menores, investigados por destrozar mobiliario urbano en Valderredible

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Villanueva de la Nía | La Guardia Civil cuantifica los daños en más de 6.000 euros

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:55

La localidad valluca de Villanueva de la Nía amaneció el pasado 27 de julio con una importante 'resaca' tras la celebración de sus fiestas. Una ... parte de su mobiliario urbano estaba destrozado. En concreto se denunció la rotura de las luminarias y el cableado de siete farolas, la rotura de un cuadro eléctrico que fue arrancado de su anclaje al suelo, incluso apareció arrancado un banco de la zona de paseo. En este caso hasta levantaron parte del cemento que unía el elemento al suelo. La Guardia Civil investiga por estos hechos a cuatro jóvenes: una chica de 18 años y tres menores de edad. Fueron ellos mismos los que, tras saber que la Guardia Civil los estaba buscando, se personaron en el cuartel de Polientes para reconocer los hechos. Tienen diligencias abiertas como presuntos autores de daños en mobiliario urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  3. 3

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  4. 4

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  5. 5

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»
  6. 6

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  9. 9

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  10. 10

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuatro jóvenes, tres de ellos menores, investigados por destrozar mobiliario urbano en Valderredible

Cuatro jóvenes, tres de ellos menores, investigados por destrozar mobiliario urbano en Valderredible