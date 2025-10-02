Desarrollo Rural recupera el camino de Somaconcha en Pesquera El alcalde ha planteado a la Consejería la mejora de otras dos pistas, una hacia el depósito de agua y otra hasta Molledo

Nacho Cavia Pesquera Jueves, 2 de octubre 2025, 11:45

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Ayuntamiento de Pesquera han dado el visto bueno a la obra de hormigonado del camino de Somaconcha, una inversión del Gobierno regional cercana a los 40.000 euros.

La consejera, María Jesús Susinos, ha explicado que «se ha mejorado un camino ligado a la actividad agraria que transcurre además por una zona con una actividad ganadera, vinculada al aprovechamiento», con una actuación que «ha facilitado la circulación de los vehículos agrícolas empleados en las tareas del manejo de ganado».

En su encuentro con el alcalde de Pesquera, Julián Gutiérrez, éste ha solicitado a la titular de Desarrollo Rural acondicionar otros dos caminos rurales durante el próximo año. El primero de ellos, el que da acceso al depósito del agua municipal ya que, en palabras de Gutiérrez, actualmente «no posee acceso y complica las labores de mantenimiento de la infraestructura». La obra de acondicionamiento supondrá hormiguear una superficie de 130 metros y 245 metros de apertura de plataforma.

El segundo camino rural al que se ha hecho referencia es el de Bernia, que une Pesquera con Molledo y necesita trabajos de adecuación para «suprimir los baches existentes».

El primer edil también ha solicitado a la Consejería colaboración para hacer uso de la maquinaria agrícola que posee el Ejecutivo para el arreglo de los diferentes caminos rurales que posee el municipio. «Necesitamos maquinaria para reparar y limpiar caminos menos transitados y que la vegetación está cerrando, impidiendo los accesos a los vecinos», ha explicado Gutiérrez.

Servicios e infraestructuras de calidad

Susinos ha valorado positivamente la reunión mantenida y ha expresado la disposición del Gobierno de Cantabria a colaborar con el municipio de Pesquera para «apoyar y aportar soluciones a las demandas de sus vecinos, garantizando que puedan desarrollar su vida en un entorno rural dotado de servicios e infraestructuras de calidad».