Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de nacionalidad colombiana que circulaban por la A-67 con una furgoneta cargada de speed. En total, ... 80 kilos de esta droga sintética. A los dos ocupantes del vehículo, de 32 y 40 años de edad, se les atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Fue el pasado 19 de agosto cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en la Autovía de la Meseta observó a la altura de la localidad de Lantueno (Santiurde de Reinosa) una furgoneta que infundió sospechas a los agentes. Por este motivo, procedieron a dar el alto al vehículo e identificar a sus dos ocupantes. Una vez verificadas las identidades se comprobó que el copiloto tenía un señalamiento judicial en vigor de identificación y comprobación de no portar armas, por lo que se procedió al registro del vehículo. Y fue entonces cuando los guardias encontraron una bolsa de grandes dimensiones, oculta entre diverso material de obra, que contenía 47 envases de plástico con un líquido de color blanquecino y frío.

Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de algún tipo de sustancia estupefaciente, los agentes llevaron a cabo una prueba a una muestra del contenido y arrojó resultado positivo: resultó ser metanfetamina (speed). Después se comprobó que el peso total de la sustancia ilegal incautada ascendía a 80 kilos.

Por este motivo, los dos ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

La mayor incautación de speed en 14 años

Esta incautación de speed es la más grande registrada en Cantabria desde 2011, año en el que se llevó a cabo, también por la Guardia Civil, la 'Operación Cafeto', en la que se incautaron 105 kilos (en aquel momento fue la mayor incautación de esta droga en veinte años). También recuerda el instituto armado que se trataría de una de las mayores incautaciones de speed en España en lo que va de año.