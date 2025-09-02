El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El CEPA de Reinosa abre el plazo de matriculación. DM

La Educación para Adultos de Reinosa se rearma y abre la matrícula

El año pasado, esta escuela que imparte enseñanzas regladas y talleres sumó 300 alumnos

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:48

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Reinosa se ha rearmado para un inicio del curso en el que espera repetir, al menos, la cifra de los 300 alumnos del periodo lectivo pasado. De momento, lo hace abriendo el periodo de matrícula para las enseñanzas regladas (Educación Secundaria para Personas Adultas y Formación Básica Inicial), así como para los talleres formativos que se impartirán el próximo curso.

Para las enseñanzas regladas el plazo estará abierto hasta el 8 de septiembre, de 9.30 a 13.30 horas por la mañana y de 16 a 20 horas por la tarde, en las instalaciones del centro, en la antigua sede de FP del IES Montesclaros.

Para los talleres se abrirá el plazo el día 9, hasta el 16 de septiembre, en horario de cuatro a ocho de la tarde.

Educación de calidad y accesible

Como ha señalado su director, Daniel Guerra, el CEPA de Reinosa «continúa apostando por una educación de calidad, accesible y adaptada a las necesidades de la población adulta», ofreciendo, ha dicho, «una segunda oportunidad para quienes desean retomar o continuar sus estudios, así como propuestas formativas prácticas a través de talleres variados».

Recordó que, en total, el curso pasado fueron alrededor de 300 los alumnos que confiaron en ese centro, «la mayoría de los talleres que se imparten, arte, literatura, inglés, francés, informática, español para extranjeros y taller de memoria». Pero ha incidido en que «lo destacable es la ESO y la Formación Básica Inicial».

