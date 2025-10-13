Enmedio pide al Obispado la reparación urgente de la Colegiata de Cervatos, herida de humedades A la Corporación le preocupan las «diferentes patologías detectadas» en la joya románica, que se encuentra actualmente «a falta de conservación»

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Lunes, 13 de octubre 2025, 14:21

La Corporación de Campoo de Enmedio aprobó recientemente en sesión plenaria y por unanimidad instar al Obispado de Santander una intervención urgente en la Colegiata de Cervatos, ante la «preocupante» presencia de «diferentes patologías detectadas», causadas «sobre todo, por la presencia de humedad y la falta de conservación, tanto en la cubierta como en la torre». A ojos de la autoridad local, estos signos de deterioro «precisan una rápida intervención».

Desde el Ayuntamiento se hizo «especial hincapié en la urgencia de la intervención» para evitar «males mayores, y, sobre todo, que progrese el desgaste», indica el alcalde Pedro Manuel Martínez García al referirse a «una de las joyas del arte románico de Cantabria». No en vano es una de las cuatro Colegiatas románicas de la región y un ejemplo fuera de lo común de arte erótico religioso. Pero, como recuerdan desde el Consistorio, «el templo es una maravilla arquitectónica y artística mucho más allá del calado erótico de sus canecillos», que es uno de los elementos singulares por los que goza de fama.

130 años como Monumento Histórico Artístico

Se da la circunstancia de que la iglesia, levantada en torno a los últimos años del siglo VIII o primeros del IX, celebra este año sus 130 años como Monumento Histórico Artístico Nacional, ya que fue declarada como tal por un Decreto de las Cortes, sancionado por el Rey Alfonso XIII en 1895. Asimismo, el monumento está catalogado como Bien de Interés Cultural de Cantabria, BIC.

El Ayuntamiento estima que el lugar recibe la visita de unas 6.000 personas al año de media. Una de las últimas intervenciones que se acometió allí, por cuenta del Consistorio, fue la renovación de la iluminación exterior, donde se instalaron varios focos led con los que buscó realzar la visibilidad del edificio sin provocar contaminación lumínica.