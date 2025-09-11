Una 'Fantasía medieval' da imagen al Desfile de Carrozas Artísticas de San Mateo 2025 El Ayuntamiento de Reinosa ha confiado al pintor Alberto Gallo un cartel que plasma el espíritu de una Fiesta de Interés Turístico Regional

El pintor Alberto Gallo es el autor del cartel que anunciará este año el Desfile de Carrozas Artísticas de San Mateo 2025. El Ayuntamiento de Reinosa ha apostado por un artista reconocido para dar imagen a una de las citas más concurridas y tradicional de las fiestas patronales, con sus 83 años de existencia. 'Fantasía medieval' es el título de la acuarela creada por el artista y elegida para un evento que, en su opinión, «es el acto más significativo de las fiestas de Reinosa».

Como él mismo ha explicado, la obra es una «alegoría» acerca del escudo de la ciudad: «su dragón, su caballero, su torre y su flor deciden sumarse a la celebración», convirtiéndose en los personajes principales de una carroza que «desborda fantasía, color y luz», como han reconocido en el Ayuntamiento al hablar de «una imaginación ilimitada y un gran sentido de la estética» como nexo imprescindible para plasmar el espíritu de un desfile y unas fiestas que son, para Alberto Gallo, sinónimo de «bullicio, multitud y algarabía».

Sábado 20 por la noche y domingo 21 por la mañana

El Gran Desfile de Carrozas Artísticas, Fiesta de Interés Turístico Regional, tendrá lugar por las calles de Reinosa la noche del sábado 20 de septiembre, desde las 22.30 horas, y el domingo 21, desde las 12 del mediodía.

Este año contará con seis carrozas a concurso, además de la de la Reina y Damas de las fiestas mateas, que serán quienes lo presidan. Estarán acompañadas por peñas, charangas, majorettes y las bandas de música de Reinosa y de Cornetas y Tambores, junto a una carroza de Radio Merindad de Campoo.