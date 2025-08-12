Fomento presenta tres proyectos de más de siete millones de euros para paliar la sequía en Campoo

Tres son los proyectos que a ejecutar en Las Rozas de Valdearroyo para paliar «definitivamente» los problemas de abastecimiento de agua en la Hermandad ... de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio y Las Rozas de Valdearroyo. En total, 7.738.625 euros de inversión para extender el Plan Hidráulico Reinosa y que, por medio de nuevas tuberías, el agua tratada en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Salces pueda llegar a las zonas problemáticas.

Hace unos días, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media mantuvo una reunión con los responsables municipales de estos territorios, de cara a concretar los detalles de los tres proyectos, el primero de ellos, «ya en licitación» y que, con un presupuesto de 799.009 euros y un plazo de ejecución de 9 meses, construirá una nueva tubería de mayor diámetro entre el depósito de Reinosa y el depósito de Bolmir, para incrementar la garantía de suministro necesaria para poder aumentar el canal. «Son 2.350 metros de longitud y un diámetro de 250 milímetros».

La segunda obra, con una inversión de 5 millones de euros (4.439.617 euros) estará finalizada en 18 meses, ya que solo falta la preparación del pliego y se licitará «de forma inmediata».

Además, habrá un nuevo depósito de 1.000 metros cúbicos en la ladera del Monte de la Rasa, con dos ramales, uno al este que sirve para abastecer la localidad de Arroyo (al este de Las Rozas) y a los pueblos que se encuentran por el camino de Campoo de Enmedio, como Retortillo con sus barrios de Quintanilla y Villafría, y la localidad de Horna de Ebro.

Por último, Media se ha referido al tercero de los proyectos, «que también se encuentra en redacción y se terminará para pasar a su fase de supervisión o la última semana del mes de agosto o la primera del mes de septiembre». La inversión, en este caso, es de 2,5 millones de euros y 12 meses de ejecución.