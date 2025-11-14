La gimnasia rítmica de Reinosa da el salto a la categoría nacional El equipo cadete del Club de Danza Tapiz competirá por primera vez en el Concurso Nacional Base que tendrá lugar en Castellón la próxima semana

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:02 Comenta Compartir

El conjunto cadete de gimnasia rítmica del Club de Danza Tapiz de Reinosa se ha clasificado para participar en el Campeonato Nacional Base de Gimnasia Rítmica que tendrá lugar en Castellón del 20 al 23 de noviembre.

Lola, Laura, Nora, Elia y Tina han logrado la primera clasificación del club para una cita nacional, un acontecimiento que están viviendo con «mucha ilusión».

Su entrenadora y directora de la entidad Pilar Revuelta ha señalado que la temporada «ha sido difícil, pero la hemos superado con constancia y mucho trabajo. Ahora nos toca vivir la experiencia, intentando disfrutarla al máximo, controlando los nervios y procurando hacer el ejercicio lo mejor posible».

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Reinosa Borja Ortega ha felicitado personalmente al equipo y le ha expresado sus mejores deseos para el Campeonato Nacional.