Arqueositio cántabro romano de Camesa-Rebolledo. CAVIA

Gobierno y Valdeolea estudian un proyecto museístico vinculado al Camesa-Rebolledo

El Ayuntamiento tiene ya redactado un proyecto que supondría una inversión de aproximadamente 300.000 euros

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Valdeolea

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:37

El Gobierno de Cantabria estudiará la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento de Valdeolea en un proyecto museístico vinculado al arqueositio cántabro-romano de Camesa-Rebolledo, con el objetivo de aprovechar la afluencia de visitantes a este recurso turístico y cultural para dinamizar la economía local y contribuir a la difusión de un patrimonio histórico singular de Valdeolea y de Cantabria.

Así se lo ha trasladado la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, al alcalde, Fernando Franco, en el transcurso del encuentro que ambos han mantenido en la sede del Ejecutivo regional para analizar la situación del municipio y sus principales necesidades.

Según ha explicado Fernando Franco, el Ayuntamiento tiene ya redactado un proyecto que supondría una inversión de aproximadamente 300.000 euros y para cuya ejecución espera contar con la colaboración tanto del Gobierno autonómico como de empresas locales.

El museo se pretende llevar a cabo en la planta baja del nuevo edificio construido por el consistorio en el casco urbano de Mataporquera, donde anteriormente se encontraban unas antiguas fondas del ferrocarril, para albergar diferentes actividades culturales.

Este espacio expositivo permitiría completar la visita al yacimiento de Camesa-Rebolledo, que cuenta con restos arqueológicos de una antigua villa romana del siglo I al III d.C.

El alcalde ha destacado la buena acogida de la presidenta a esta iniciativa, así como su cercanía e interés por atender las demandas de los vecinos de Valdeolea.

