La carreta ganadora llegó desde Requejo.

La carreta ganadora llegó desde Requejo. CAVIA

La gran romería montañesa de Campoo

'Gracias al trabajo de mi abuelo, en casa nunca faltó puchero', carreta ganadora en el Día de Campoo | Miles de personas disfrutaron de un desfile con cientos de participantes con trajes tradicionales

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:04

El Día de Campoo es como las grandes romerías de 'prao', como vivir la Fiesta que Nobel Sámano plasmó en un pentagrama. «Por brañas, puertos, ... camberas, por majadas y riberas vienen los mozos y mozas a mi pueblo que hoy es fiesta. Las campanas de la iglesia repican con alegría anunciando a todo el pueblo la gran fiesta de este día. ¡Redoblad pito y tambor! ¡Al aire las panderetas! ¡Levantad palos picayos, que va a comenzar la fiesta!». Y así es. Si cualquiera abre los ojos sobre las 12 del mediodía, la imagen de Reinosa ha retrocedido un siglo para llenar calles y plazas, como decía el compositor cántabro, de música y trajes de la tierra, de tonadas, rondas, rabeles, bailes y danzas. Todos vestidos de domingo, del último domingo de septiembre, como manda la tradición, como viene siendo desde quién sabe cuándo. Porque a José Luis Bustamante se le atribuye la paternidad del nombre del Día de Campoo, allá por 1942, pero la gran romería montañesa que supone esa jornada se remonta a siglos pasados.

