La Hermandad de Campoo de Suso alerta del «caos circulatorio» en el túnel de Santiurde

«Retenciones kilométricas». Es la queja que el alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, ha enviado al delegado del Gobierno ... en Cantabria, Pedro Casares, acerca de la situación «de caos circulatorio» que se está viviendo como consecuencia de las obras en los túneles de la A-67 a la altura de Santiurde de Reinosa.

El alcalde ha trasladado al nuevo delegado del Gobierno, a quien felicita por su nombramiento, «la preocupación de sus vecinos porque en la autovía se forman retenciones de varios kilómetros, en ocasiones con más de una hora de duración». Un problema que «venimos padeciendo desde hace meses y que se agudiza en agosto con la afluencia de turistas».

Con todo, Gutiérrez ha alertado de que lo que más «indigna» a los campurrianos es que «por el día no parece que haya nadie trabajando en las obras», a pesar de lo cual la zona permanece cortada con conos de señalización el carril sentido Santander.

Pedro Luis Gutiérrez ha explicado que los colapsos permanentes en la autovía causan «gravísimos trastornos» en la población de la zona de Campoo, como pérdidas de consultas sanitarias programadas, y ofrecen una imagen nefasta para el turismo que visita la zona.

Por todo ello, urge a que el Ministerio de Transportes garantice una conexión fluida y segura de la comarca de Campoo con la capital cántabra y el resto de la región.