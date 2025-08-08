El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las obras que se realizan en el viaducto de La Hía en la autovía A-67 obligan a desviar el tráfico por la carretera nacional 611. Juanjo Santamaría

La Hermandad de Campoo de Suso alerta del «caos circulatorio» en el túnel de Santiurde

El alcalde, Pedro Luis Gutiérrez, habla de «retenciones kilométricas» por las obras en los túneles de la A-67

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:50

«Retenciones kilométricas». Es la queja que el alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, ha enviado al delegado del Gobierno ... en Cantabria, Pedro Casares, acerca de la situación «de caos circulatorio» que se está viviendo como consecuencia de las obras en los túneles de la A-67 a la altura de Santiurde de Reinosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es Â«inviableÂ»
  6. 6

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  7. 7

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  8. 8

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»
  9. 9

    Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar
  10. 10

    Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Hermandad de Campoo de Suso alerta del «caos circulatorio» en el túnel de Santiurde

La Hermandad de Campoo de Suso alerta del «caos circulatorio» en el túnel de Santiurde