Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera El fuego ha comenzado en una instalación auxiliar que da servicio al horno y, desde la fábrica, aseguran que tampoco se han producido «daños materiales reseñables»

Poco antes de las ocho de la tarde de este lunes, los trabajadores de Cementos Alfa se han llevado un buen susto al ver cómo una instalación auxiliar que da servicio al horno ha comenzado a arder. Hasta la fábrica se han desplazado bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria y agentes de la Guardia Civil y sobre las 20.35 horas el fuego ya estaba extinguido sin lamentar daños personales. Además, según fuentes de la empresa, tampoco se han producido «daños materiales reseñables».

Una gran columna de humo negro podía verse desde diversos puntos cercanos a la fábrica, lo que ha ocasionado cierto revuelo en la zona, ya que muchos trabajadores son vecinos de la comarca. El fuego se desató en una zona próxima al horno de la planta en la que se hace acopio de combustibles alternativos, según han informado a este periódico fuentes de la compañía.

Cementos Alfa fue fundada en 1930 dentro del grupo Cementos Portland Valderrivas y aunque su especialidad, como indica su nombre, son los cementos, a lo largo de su trayectoria se ha diversificado hacia otros negocios como el hormigón, los morteros, los áridos y el transporte y comercialización del cemento. La localización del Barrio Pesquero es fundamental, ya que tradicionalmente las instalaciones en el Puerto de Santander han sido la salida natural de los productos de la empresa, la mayoría fuera de España.

A lo largo de su trayectoria, esta fábrica de Mataporquera ha destacado por su decidida inversión en las tecnologías de producción y la orientación del negocio a reducir emisiones para aminorar el impacto sobre el medio ambiente. Todo un ejemplo de lo que supone la economía circular. Durante el año 2018 logró evitar una emisión de 31.000 toneladas de C02 tras la valorización de residuos con biomasa. Gracias a la elección de un modelo más sostenible, las ganancias de la empresa durante 2018 ascendieron hasta los 465.000 euros tras varios años en «números rojos».