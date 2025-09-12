Inclusión Social y Campoo de Enmedio colaborarán en la mejora de los Servicios Sociales La consejera, Begoña Gómez, y el alcalde, Pedro Manuel Martínez, han hablado de servicios como la atención podológica

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:00

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad colaborará con el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio en el desarrollo de proyectos de mejora de los servicios sociales del municipio.

Así lo ha expresado la consejera, Begoña Gómez del Río, tras la reunión mantenida con el alcalde, Pedro Manuel Martínez, para abordar las necesidades municipales y dar impulso a actuaciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Gómez del Río ha apuntado al alto grado de envejecimiento de la población del municipio para «reforzar y promover» mejoras en los Servicios Sociales de Atención Primaria.

También ha considerado «fundamental» que esos Servicios Sociales estén gestionados por las administraciones locales «por su cercanía a las personas que más lo necesitan», un «apoyo directo de quienes más conocen las necesidades de los vecinos que tiene un valor incalculable», ha asegurado.

En la entrevista ha puesto en valor el tejido asociativo existente en el municipio, tanto por su número como por su actividad, con especial mención a las asociaciones de mujeres, que se traduce en una mayor demanda de iniciativas vinculadas al ámbito social y cultural relacionadas con el folclore y las tradiciones regionales.

Podología

La consejera también ha informado al alcalde sobre diversas líneas de ayudas que su departamento impulsa a nivel municipal, como la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones de mayores del medio rural para atención podológica.

Una iniciativa que ha enmarcado entre las actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, acercando este programa de podología a los municipios del medio rural de Cantabria y garantizando a la población la igualdad de acceso a los servicios con independencia de su lugar de residencia.

Por su parte, Pedro Manuel Martínez ha puesto sobre la mesa diversas propuestas de actuación que demandan las personas mayores del municipio, agradeciendo a la consejera la predisposición de colaboración de su departamento.

En la reunión también ha participado la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce.