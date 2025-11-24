El libro que rescata la historia del hallazgo de la estela de Salcedo 'Las tribus del Íber: el árbol sagrado', es el título de la novela, escrita por Elisa Rivero, que reivindica los hallazgos de un grupo de amantes de la arqueología local en Valderredible

Elisa Ribero Bañuelos portando su tercera novela en la que se cuenta la historia del descubrimiento de la estela y todo lo que ello desató después, junto al nacimiento del colectivo Tribus del Íber.

Elena Tresgallo Valderredible Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:03 Comenta Compartir

'Las tribus del Íber: el árbol sagrado', es la tercera novela de la escritora santanderina Elisa Rivero Bañuelos. Un nuevo trabajo de ficción, pero basado en hechos reales, que rescata del olvido el trabajo silencioso como investigador y divulgador de Ernesto Rodrigo, el descubridor de la estela valluca de Salcedo, que hoy es una de las piezas estrella del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac).

Según explica su autora, la novela está ambientada en la Península Ibérica hace unos 4.000 años, y la historia que se cuenta entrelaza mito, arqueología y aventura. Se trata de un thriller prehistórico que se basa en las investigaciones que ha realizado como aficionada a la arqueología en Valderredible de la mano del descubridor de la famosa estela, Ernesto Rodrigo, y la asociación cultural que construyó Tribus del Íber, un colectivo que ha arrojado ya algo de luz sobre cientos de interesantes petroglifos descubiertos en la zona. «Las tribus del Íber lleva gestándose milenios. Todo comenzó hace unos cuatro mil años, cuando alguien esculpió la estatua estela de Salcedo para que, en 2007, Ernesto Rodrigo la encontrara. Entonces surgieron mil preguntas y, con ellas, la página de Petroglifos en Valderredible», resume la autora. Rivero relata cómo, en 2020, contacta con Rodrigo, que ya por entonces investigaba como aficionado los grabados en piedra vallucos, y ya en su primera excursión «me entró la fiebre de las piedras: me hechizaron sin remedio, para siempre», describe.

Ampliar Estela de Salcedo, una de las piezas estrella del Mupac DM

Así, «piedra a piedra», Rivero ha ido gestando un trabajo que reivindica la historia de nuestros ancestros. «Al principio, como una forma de explicarme a mí misma ese pasado tan remoto y misterioso. ¿Qué simbolizan los pies de niños de Linares de Bricia? ¿De dónde vienen los puñales de los ídolos del Hijedo? La verdad seguirá siendo un misterio, pero he logrado darles respuesta, nombre y caras en la ficción», resume la joven escritora, cuya aspiración es dar a conocer este desconocido y valioso patrimonio local como mejor forma de conservarlo.

Se trata de la tercera novela de Rivero, que ya acumula otros títulos de como la exitosa saga 'Tarvos, de Tartessos a la Galia', que ha sido 'top 3' en libros de arqueología en Amazon durante el pasado mes de octubre. Al igual que sus anteriores trabajos, 'Las tribus del Íber: el árbol sagrado' está disponible ya en la conocida plataforma.

Temas

Arqueología

historia

Novela

Valderredible

Salcedo