El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elisa Ribero Bañuelos portando su tercera novela en la que se cuenta la historia del descubrimiento de la estela y todo lo que ello desató después, junto al nacimiento del colectivo Tribus del Íber. DM

El libro que rescata la historia del hallazgo de la estela de Salcedo

'Las tribus del Íber: el árbol sagrado', es el título de la novela, escrita por Elisa Rivero, que reivindica los hallazgos de un grupo de amantes de la arqueología local en Valderredible

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Valderredible

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

'Las tribus del Íber: el árbol sagrado', es la tercera novela de la escritora santanderina Elisa Rivero Bañuelos. Un nuevo trabajo de ficción, pero basado en hechos reales, que rescata del olvido el trabajo silencioso como investigador y divulgador de Ernesto Rodrigo, el descubridor de la estela valluca de Salcedo, que hoy es una de las piezas estrella del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac).

Según explica su autora, la novela está ambientada en la Península Ibérica hace unos 4.000 años, y la historia que se cuenta entrelaza mito, arqueología y aventura. Se trata de un thriller prehistórico que se basa en las investigaciones que ha realizado como aficionada a la arqueología en Valderredible de la mano del descubridor de la famosa estela, Ernesto Rodrigo, y la asociación cultural que construyó Tribus del Íber, un colectivo que ha arrojado ya algo de luz sobre cientos de interesantes petroglifos descubiertos en la zona. «Las tribus del Íber lleva gestándose milenios. Todo comenzó hace unos cuatro mil años, cuando alguien esculpió la estatua estela de Salcedo para que, en 2007, Ernesto Rodrigo la encontrara. Entonces surgieron mil preguntas y, con ellas, la página de Petroglifos en Valderredible», resume la autora. Rivero relata cómo, en 2020, contacta con Rodrigo, que ya por entonces investigaba como aficionado los grabados en piedra vallucos, y ya en su primera excursión «me entró la fiebre de las piedras: me hechizaron sin remedio, para siempre», describe.

Estela de Salcedo, una de las piezas estrella del Mupac DM

Así, «piedra a piedra», Rivero ha ido gestando un trabajo que reivindica la historia de nuestros ancestros. «Al principio, como una forma de explicarme a mí misma ese pasado tan remoto y misterioso. ¿Qué simbolizan los pies de niños de Linares de Bricia? ¿De dónde vienen los puñales de los ídolos del Hijedo? La verdad seguirá siendo un misterio, pero he logrado darles respuesta, nombre y caras en la ficción», resume la joven escritora, cuya aspiración es dar a conocer este desconocido y valioso patrimonio local como mejor forma de conservarlo.

Se trata de la tercera novela de Rivero, que ya acumula otros títulos de como la exitosa saga 'Tarvos, de Tartessos a la Galia', que ha sido 'top 3' en libros de arqueología en Amazon durante el pasado mes de octubre. Al igual que sus anteriores trabajos, 'Las tribus del Íber: el árbol sagrado' está disponible ya en la conocida plataforma.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5 Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  6. 6

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  7. 7

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  8. 8

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  9. 9

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  10. 10

    Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El libro que rescata la historia del hallazgo de la estela de Salcedo

El libro que rescata la historia del hallazgo de la estela de Salcedo