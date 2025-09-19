Macho Fins, LMS, Lazos de Campoo y el Mirador del Hito, premios 'Tierra de Oportunidades'

La Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles ha premiado a cuatro proyectos «que reflejan los objetivos» de la Convocatoria Rural 'Tierra de Oportunidades', un reconocimiento ... al talento y compromiso con el emprendimiento en toda la comarca.

Macho Fins – Finest Surf & Lonboard Fins, proyecto industrial ligado al sector deportivo con la fabricación de quillas de surf, LMS (Laser Maintenance Solutions Renewable Energy), empresa especializada en la limpieza técnica y restauración de superficies mediante tecnología láser, Lazos de Campoo (Naturaleza y Educación), proyecto educativo con enfoque rural que promueve la inteligencia emocional, el respeto y el arraigo territorial en los jóvenes, y Mirador del Hito, iniciativa turística innovadora que busca poner en valor los recursos naturales y paisajísticos del sur de Cantabria mediante experiencias sostenibles, han sido los galardonados en un acto que ha tenido lugar en la Sala de La Chimenea de la Casona de Reinosa.

Responsables de los cuatro proyectos se han dado cita en una jornada que ha sido moderada por Rafa Ruiz Bada, experto en innovación social, y ha culminado con una mesa redonda en la cual se han expuesto las ideas de negocio que Gonzalo Macho Alonso y sus hermanos, Isabel Muñoz García, José Javier López Varona, Raúl Ruiz Zubelzu, Jorge Cuevas García, Lourdes García Cadena y Mario Alberto Gómez Pianno «plasmaron sobre un papel y hoy son referentes de innovación y talento en la comarca campurriana».

El acto ha contado con la presencia de Fernando Franco González, presidente de la Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles y de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, así como alcalde de Valdeolea, Lorena Álvarez López, técnico de Acción Social de la zona norte de CaixaBank y José Alberto Zapatero Abad, director de la sucursal CaixaBank Reinosa.

'Tierra de Oportunidades'

El pasado mes de mayo la Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles lanzaba la Convocatoria 'Incubadora de Emprendimiento Rural' para apoyar iniciativas y proyectos de emprendimiento en la comarca «y así favorecer la creación de empleo, la fijación de población en el territorio y potenciar la cultura emprendedora».

Esa iniciativa, impulsada por CaixaBank, ha puesto en marcha el Programa 'Tierra de Oportunidades', con el objetivo de «reforzar su compromiso con los entornos rurales a través de la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural». Su objetivo es apoyar el emprendimiento rural, generar oportunidades de desarrollo local y fomentar la innovación en territorial que necesitan reactivar su tejido económico y social.