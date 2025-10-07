Un millón de euros para desbloquear la concentración parcelaria en Campoo de Enmedio La consejera de Desarrollo Rural ha explicado que este año se aportarán 200.000 euros y el año que viene otros 800.000 para reactivar una «necesidad histórica» estancada desde hace 17 años

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Martes, 7 de octubre 2025, 17:57

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha visitado el municipio de Campoo de Enmedio para compartir con el alcalde, Pedro Manuel Martínez, el desbloqueo y la reactivación de la concentración parcelaria del municipio, una «necesidad histórica desde hace más de 17 años que el Gobierno de Buruaga ha puesto en marcha».

Para que sea posible la consejería aportará un millón de euros, 200.000 euros este año y 800.000 en 2026, para, en una primera fase, intervenir en los 19 kilómetros de la red de infraestructuras viarias que da cobertura a los vecinos de los núcleos de Fontecha, Aradillos, Morancas, Fresno del Río y Cañeda «para que los ganaderos puedan acceder con sus vehículos a las fincas».

Para el alcalde, la puesta en marcha de la concentración parcelaria es una gran noticia que «prácticamente dábamos por olvidada». Pedro Manuel Martínez ha remarcado que «no solamente se ha puesto en funcionamiento, sino que ya hay una partida presupuestaria para empezar a ejecutarla» algo que, a su juicio, es «un logro muy importante para los ganaderos del municipio y para los propietarios de los terrenos».

La consejera ha recordado que el proceso para ejecutar la concentración parcelaria de Campoo de Enmedio se decretó el 30 de enero de 2003, las bases se publicaron el 9 de noviembre de 2006, las definitivas el 21 de diciembre del 2007, y se ha tenido que esperar al 21 de julio de 2025 para resolver el informe de impacto ambiental, financiar y poner en marcha ese proyecto.

Mejora de caminos

La titular de Desarrollo Rural, acompañada por el alcalde, el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y otros miembros de la Corporación municipal, visitó la reparación de un camino en Matamorosa.

La mejora se ha llevado a cabo sobre un tramo de 159 metros de longitud y una anchura media de 3,75 metros, se han ejecutado trabajos de desbroce de márgenes en 1.252 metros cuadrados, y extendido nuevo firme a base de zahorra en 119,69 metros cúbicos y la construcción de 1.197 metros cuadrados de pavimento de hormigón.

Con esta nueva actuación, «demostramos el compromiso firme del Gobierno de Cantabria con el medio rural y con quienes viven y trabajan en él, porque este tipo de inversiones tienen un gran impacto en la vida de los vecinos, porque mejoran el tránsito, garantizan la seguridad de paso y fortalecen la actividad económica en el entorno rural».

El alcalde ha agradecido el trabajo que desde la Consejería se hace «con nuestro ayuntamiento y con nuestros vecinos» y ha calificado de «muy importante» el camino rural recientemente acondicionado ya que, además de «facilitar la vida de los ganaderos, ayuda también a la lucha contra los incendios».