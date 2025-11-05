Nueva campaña de incentivos en las compras con la Tarjeta Reinosa Plus Ofrece bonificaciones del 20% a aquellos usuarios de la aplicación que compren en los 60 comercios adheridos a la promoción

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Reinosa ha puesto en marcha esta semana una nueva campaña de la Tarjeta Ciudadana Reinosa Plus, con bonificaciones del 20% a aquellos usuarios de la aplicación que compren en los 60 comercios del municipio que se han sumado a esta iniciativa, a la que el Consistorio ha dotado con 30.000 euros provenientes del Presupuesto municipal.

Como en ocasiones anteriores, los usuarios de la tarjeta podrán acumular un máximo de 50 euros que se descontarán en las siguientes adquisiciones que lleven a cabo en los establecimientos participantes. La fecha límite para poder gastar el dinero acumulado es el 20 de enero. En este sentido, el concejal de Comercio, José María Martínez, ha recordado que no se podrá reservar dinero para campañas futuras.

Aquellas personas que ya hayan utilizado la aplicación con anterioridad no deberán descargársela de nuevo. El resto, pueden acceder a ella a través de Google Play Store o App Store de IOS. Hay que tener en cuenta que es necesario validarla en la Agencia de Desarrollo Local o en La Casona.