La oposición reclama información «urgente» sobre las grietas en el Ayuntamiento de Reinosa El PSOE y REC quieren conocer los informes técnicos existentes, las medidas adoptadas y si la obra de la plaza de España podría estar agravando los daños

Grietas en el suelo de uno de los arcos paralelos a la Casona.

Reinosa Viernes, 24 de octubre 2025, 14:02

Las grietas en las paredes del Ayuntamiento de Reinosa han llevado este viernes a PSOE y Reinosa en Común (REC) a registrar la petición de una reunión «urgente» de la Comisión de Obras y Urbanismo «ante la alarmante noticia aparecida recientemente sobre el avance evidente de grietas en el Torreón anexo al Ayuntamiento y en su pasadizo, así como la aparición de otras nuevas en puertas, paredes y ventanas de algún despacho municipal».

Ambos grupos consideran «necesario» conocer los informes técnicos ya hechos, las peritaciones encargadas y las medidas de seguridad adoptadas para determinar el alcance de los daños y su posible relación con las obras de remodelación de la plaza de España, actualmente en ejecución.

En la comisión, se pedirá también información sobre las obras que se están acometiendo en el Arroyo de Las Fuentes y su entorno.

«No vale con echar balones fuera y buscar excusas. Hay que buscar soluciones. Queremos saber qué está pasando, qué se está haciendo y qué medidas se van a adoptar. Es obligación del Ayuntamiento dar explicaciones y garantizar la seguridad del personal y ciudadanía», han exigido los portavoces de ambas formaciones, Sergio Balbontín y Jaime Matesanz.

Detener las obras de la plaza

Tanto PSOE como REC han reclamado, además, que se detengan temporalmente los trabajos hasta que se perite el riesgo para los edificios colindantes y que se aborde una inspección técnica urgente del conjunto, que permita evaluar posibles riesgos estructurales y definir las actuaciones preventivas que fuera necesario acometer.