La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

El pasado marzo, tras 18 meses de trabajos y una inversión superior a los 10 millones de euros, la cántabra Global Metwire Injection (GMI) ... dio un salto que le llevó al otro lado del charco. Concretamente, a Mendes (Río de Janeiro, Brasil). Ahí la empresa con sede en Reinosa abrió una nueva planta especializada en encapsulado de acero para fundiciones y acería. Y ahora, tras ocho meses de actividad, la plantilla de la factoría ubicada en el continente americano ya es de 23 personas.

La planta de GMI Américas es la primera de la compañía en ubicarse fuera de España y está diseñada para suministrar al mercado latinoamericano, optimizar los tiempos de entrega y responder a las necesidades específicas del mercado local y regional de América. La misma se concibió replicando el modelo operativo, funcionamiento y estándares de la planta de GMI Spain en Reinosa. El despegue ha sido tal al otro lado del charco, que a estas alturas, pese al corto recorrido de la planta brasileña, de poco más de medio año, ya casi tiene la misma plantilla que en Campoo.

La factoría de Reinosa actualmente da empleo a un total de 28 empleados, mientras que en Sudamérica disponen ahora mismo de 23 trabajadores, con lo que el equipo que suman entre GMI Spain (Reinosa) y GMI Américas (Brasil) es de 51 personas.

El crecimiento en las instalaciones de Cantabria también ha sido exponencial en sus 15 años de historia, la planta dedicada al encapsulado de acero para fundiciones y acería ha pasado de tener nueve empleados en sus orígenes a alcanzar los actuales 28. «Hemos experimentado un crecimiento de más de un 211% de la plantilla, lo que refleja la evolución y consolidación de nuestra actividad», destacan desde la propia compañía, que está integrada en el Grupo Global SDG, cuyo personal de todas las sociedades supera las 200 personas y los 120 millones de facturación.

A nivel global, la firma cuenta con más de 300 clientes en 60 países, y tiene representación comercial en India, Turquía, Argentina y Reino Unido, y presencia en mercados como Europa, India, África, Turquía, Oriente Medio y América. Además, la empresa actualmente trabaja en su expansión en Alemania, con la intención de reforzar su presencia en Europa y consolidar su estrategia de crecimiento internacional.

«Es impresionante ver cómo un proyecto nacido en Cantabria puede convertirse en un actor global. Reinosa fue el germen de todo nuestro crecimiento, el lugar donde construimos nuestro conocimiento, nuestra identidad y nuestra capacidad industrial», explica a preguntas de este periódico José Luis Carmona, CEO de GMI Global, que insiste en que «gracias a ese origen sólido, seguimos impulsando la expansión internacional, un motor esencial para nuestro crecimiento y competitividad».

Por su parte, Leticia Collado, CEO de GMI Spain, insiste en que «Cantabria y Reinosa son una parte esencial de nuestra identidad, la base desde la que hemos construido un modelo que hoy exportamos a otros continentes». A su vez, recalca que «el salto internacional y la puesta en marcha de GMI Américas son hitos que no habrían sido posibles sin el compromiso de nuestro equipo, la confianza de nuestros clientes y la colaboración de nuestros socios».

El Grupo Global SDG tiene además de GMI, la empresa Tektia, constructora con sede central en Cantabria y delegaciones en Málaga y Madrid. También cuenta con Global Smart, empresa tecnológica especializada en el desarrollo de una plataforma multivertical aplicable a distintos sectores e infraestructuras; Go Space, dedicada al trading y distribución de materiales de construcción; Yacobian, promotora inmobiliaria; SFT Global, enfocada en gestión de proyectos y operaciones financieras; y El Tambolar, enfocada en gestión patrimonial sostenible y desarrollo de proyectos.