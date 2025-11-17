El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva fábrica que GMI explota en Brasil, en la cual replica el modelo de Reinosa. DM

La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

El personal con el que cuenta el grupo en el continente americano prácticamente iguala al de Reinosa en poco más de medio año de actividad

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El pasado marzo, tras 18 meses de trabajos y una inversión superior a los 10 millones de euros, la cántabra Global Metwire Injection (GMI) ... dio un salto que le llevó al otro lado del charco. Concretamente, a Mendes (Río de Janeiro, Brasil). Ahí la empresa con sede en Reinosa abrió una nueva planta especializada en encapsulado de acero para fundiciones y acería. Y ahora, tras ocho meses de actividad, la plantilla de la factoría ubicada en el continente americano ya es de 23 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  2. 2

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  4. 4

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  5. 5

    Los crímenes más sanguinarios
  6. 6

    Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión
  7. 7

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  8. 8

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori
  9. 9 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  10. 10

    Cantabria: 50 años en libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil