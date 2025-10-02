El polígono industrial de la Vega acoge este domingo la Reinosa Urban Race Segunda edición de una nueva cita con vehículos eléctricos construidos por estudiantes de Cantabria, País Vasco, Asturias y Madrid

Nacho Cavia Reinosa Jueves, 2 de octubre 2025, 11:45

Este domingo se celebra la segunda edición de la Reinosa Urban Race, una cita con vehículos eléctricos diseñados y montados por estudiantes de 11 a 25 años procedentes de Cantabria, País Vasco, Asturias y Madrid, entre ellos los alumnos del IES Montesclaros de la ciudad campurriana.

La prueba, que cuenta con la colaboración de Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, comenzará a las 9.30 horas con el registro y la revisión técnica de los vehículos participantes, dando paso a las pruebas de resistencia a partir de las 12 del mediodía y a las dos de la tarde.

Es una iniciativa de Greenpower Iberia que cuenta con 15 equipos, en las categorías F24 (de 11 a 16 años) y F24+ (16 a 25 años), que tendrán la oportunidad de comprobar en Reinosa la puesta a punto de sus vehículos, sirviendo como preparación para las citas que tendrán lugar en circuitos profesionales nacionales e internacionales durante los próximos meses, dentro de la temporada oficial de carreras de Greenpower Iberia.

Optimizar mejoras

El circuito estará instalado en el Polígono Industrial de la Vega y ofrecerá a los equipos «una oportunidad única para optimizar las mejoras que han diseñado e incorporado dentro de sus coches durante los últimos meses, para asegurar que puedan circular de la forma más eficiente, alcanzando la mayor distancia posible».

Al final de la temporada, que concluirá en el circuito de Cartagena, el 1 de diciembre, se sabrá cómo queda la clasificación de 2025, sumando las tres mayores distancias logradas por cada equipo.