Terrenos de la antigua Tejera donde se proyectaba la planta de biogás en Cabezón. Javier Rosendo

El PP acusa al PRC y al PSOE de permitir el biogás en Cabezón

Aunque Medio Ambiente ha archivado el proyecto, los populares recuerdan que en la anterior legislatura «permitieron que arrancara el expediente de la planta»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Cabezón de la Sal

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El tema está zanjado y archivado, pero el biogás en Cabezón todavía da sus últimos coletazos con la reacción institucional y ciudadana. El primero ... en pronunciarse ayer fue el diputado regional del PP Alejandro Liz, que apuntó directamente «al cinismo» del PRC y del PSOE cántabros, «los mismos que permitieron la puesta en marcha del proyecto y permanecieron mudos cuando en marzo 2021, el Ejecutivo PRC-PSOE concedió una declaración de interés social para arrancar el expediente de la planta», recordó el popular.

