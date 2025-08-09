El PP acusa al PRC y al PSOE de permitir el biogás en Cabezón

El tema está zanjado y archivado, pero el biogás en Cabezón todavía da sus últimos coletazos con la reacción institucional y ciudadana. El primero ... en pronunciarse ayer fue el diputado regional del PP Alejandro Liz, que apuntó directamente «al cinismo» del PRC y del PSOE cántabros, «los mismos que permitieron la puesta en marcha del proyecto y permanecieron mudos cuando en marzo 2021, el Ejecutivo PRC-PSOE concedió una declaración de interés social para arrancar el expediente de la planta», recordó el popular.

Y es que el equipo de gobierno de Cabezón de la Sal, formado por regionalistas y socialista, volvió a mostrar su oposición a la instalación la semana pasada, cuando se tuvo conocimiento de que la empresa Biogenera Innovación trataba de reiniciar los trámites para ejecutar el polémico proyecto que ya fue rechazado hace tres años.

Con todo, Liz insistió en que lo razonable en aquella primera ocasión, «antes de declarar de interés social un proyecto, es que el mismo hubiera sido conocido por los supuestos beneficiarios». En cambio, la realidad fue «que se hizo todo en los despachos y los vecinos se fueron enterando cuando las decisiones ya se habían tomado». Hubo «mucho oscurantismo y muchas prisas por parte tanto del Ejecutivo regional como del Ayuntamiento, gobernado entonces por Víctor Manuel Reinoso (PRC) -actual alcalde-, a la hora de tramitar la instalación». En contraposición, el diputado popular destacó «la gestión de su agrupación para trasladar tranquilidad a los vecinos con el archivo definitivo del expediente sobre la planta de biogás que proyectó -incidió el popular- Miguel Ángel Revilla».

Desde la Plataforma Ciudadana contra la planta de biogás en Cabezón de la Sal también transmitieron ayer su «satisfacción» ante el archivo del proyecto por parte del Gobierno de Cantabria. Lo sucedido, explican, «confirma lo que venimos denunciando desde la plataforma, que el emplazamiento elegido no es el adecuado ni desde el punto de vista ambiental ni urbanístico».

No obstante, «seguiremos vigilantes ante cualquier intento de reactivar este u otros proyectos industriales incompatibles con el desarrollo sostenible de Cabezón de la Sal y comarca». Además, instaremos al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal «a promover una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que excluya la posibilidad de ubicar este tipo de instalaciones en suelos rústicos o próximos a núcleos de población, reforzando así la protección del territorio».