Medio Ambiente archiva el proyecto para instalar la planta de biogás en Cabezón

Una segunda vuelta de corto recorrido. Así ha resultado el segundo intento de la empresa Biogenera Innovación de instalar una planta de biogás en Cabezón de la Sal. El Gobierno de Cantabria ha dado al traste con sus planes este jueves, ya que «se ha archivado de forma definitiva el proyecto». Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, en la inauguración de la carretera Cires-Lamasón: «Hoy mismo, la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático ha procedido a archivar definitivamente el expediente».

El motivo, entre otros, es que la intención de la promotora era ubicar la instalación en los terrenos de la antigua Tejera, junto al polígono industrial de Las Navas, un suelo, ha recordado Media, «sobre el que ya existe una autorización ambiental integrada vigente para la fabricación de material cerámico», que era a lo que se dedicaba la citada fábrica. Un extremo éste del que ya había alertado la Plataforma contra la planta en Cabezón, formada por ciudadanos y colectivos que lograron frenar el primer intento de Biogenera, hace más de tres años. Por eso, ha insistido, «no se tramitará ninguna autorización ambiental nueva mientras no se cierre la autorización actual». Para eso haría falta «una tramitación larga y costosa, una descontaminación de los suelos y una serie de actuaciones» que, en su caso -ha recordado el consejero- «le corresponde dictar a la Dirección General de Medio Ambiente», es decir, a su propio departamento y ya ha dejado claro que no lo hará.

Una buena noticia para los ciudadanos que ya habían comenzado a movilizarse para frenar, de nuevo, un proyecto que consideran generaría multitud de perjuicios tanto en el municipio cabecera de comarca, como en los ayuntamientos limítrofes. Tanto la Corporación municipal de Cabezón (PRC, PSOE Y PP) como los comerciantes de Villasal se han mostrado en contra.