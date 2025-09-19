El Pregón y las Justas Literarias abren San Mateo en Reinosa

Reinosa se vistió este viernes el traje de fiesta para disfrutar del inicio de las celebraciones patronales de San Mateo. Pregón, Justas Literarias y la ... música en todas sus versiones dieron forma a un día en el que los reinosanos salieron a la calle en masa, atraídos por las charangas que recorrieron las calles.

Primero se dirigieron hacia la plaza de España, para aplaudir el pregón de Ángel Manzano, que habló de una fiesta «que apenas si ha cambiado, luz y música siguen siendo los dos pilares sobre los que se asienta». Especialmente en su caso, un hombre ligado a «la música que tocó mi corazón, y desde siempre he deseado transmitiros esta pequeña pasión con la banda, la orquesta, ochote, coros».

Después, ya en el Teatro Principal, para escuchar de propia voz el poemario 'Voces de suicidas', de Jorge Fernández Gonzalo, y el relato 'Las Promesas sagradas', de la autora argentina Mariela de Diego, ganadores del LXI Premio Nacional de Poesía de las Justas Literarias y del LIII Premio Nacional de Cuentos José Calderón Escalada, respectivamente. Premios muy caros, por la cantidad y calidad de los trabajos presentados, 691 poemas y 1.304 relatos, un notable incremento de trabajos a concurso respecto a la edición anterior.

Ampliar Un momento del desarrollo de las Justas Literarias en el Teatro Principal de Reinosa. Cavia

Un acto presidido por la Corte de Honor de las fiestas en el que el poeta ganador de las Justas Literarias recibió, como es tradición, la Flor Natural de mano de la Reina, Maira Peña. No faltaron tampoco los participantes del X Encuentro de Casas de Cantabria y la consejera Isabel Urrutia. Tras la sesión matinal y la comida, fueron recibidos en el Ayuntamiento de Reinosa por el alcalde, José Luis López, asistieron al pregón y terminaron la jornada en la gala de las Justas Literarias.

Antes del pregón y las justas se disfrutó del desfile inaugural de charangas y cabezudos o la apertura de las atestadas casetas y concurso de pinchos de San Mateo.

Mercados, carrozas y ferias

El sábado 20 de septiembre se celebrará la XV Feria de Comercio y Artesanía junto a diferentes torneos deportivos, conciertos por todas las calles y el Gran Desfile de Carrozas Artísticas, que conmemorará su 83 aniversario, a partir de las 22.30 horas, con la participación de charangas, peñas, majorettes y las bandas de música de Reinosa y de Cornetas y Tambores.

El domingo 21, San Mateo, empezará con la celebración de la centenaria Feria de Ganado Vacuno y Caballar y la final del popular Concurso Nacional de Bolos. El Desfile de Carrozas Artísticas llegará a su encuentro matinal con el público a las 12 del mediodía, culminando con la entrega de premios a última hora de la tarde.