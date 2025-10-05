El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A la izquierda un venado decapitado ya comido por los buitres en Arcera, al lado otro venado abatido en la misma localidad de Valdeprado del Río.

A la izquierda un venado decapitado ya comido por los buitres en Arcera, al lado otro venado abatido en la misma localidad de Valdeprado del Río. DM

Preocupación en Valdeprado del Río y Valdeolea por la decapitación de venados

Vecinos de ambos municipios alertan de la presencia nocturna de furtivos en plena berrea, que abaten a tiros los animales y se llevan sus cabezas como trofeo

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Valdeprado del Río

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:46

Comenta

En plena temporada de berrea, los cazadores furtivos están haciendo su particular agosto con los venados al objeto de traficar con sus cabezas en Campoo- ... Los Valles. Así lo atestiguan vecinos de los municipios de Valdeolea y Valdeprado del Río que, en las últimas dos semanas, se han encontrado en el campo con los cadáveres decapitados de al menos tres ejemplares adultos de ciervo. Un hecho que relacionan con los caza trofeos, ya que una pieza con cornamenta disecada puede alcanzar una jugosa cantidad por su venta entre los amantes del sector de la taxidermia. Una vez notificados los hechos, Agentes de Medio Natural y de a Guardia Civil (Seprona), investigan ya lo sucedido.

