Preocupación en Valdeprado del Río y Valdeolea por la decapitación de venados

En plena temporada de berrea, los cazadores furtivos están haciendo su particular agosto con los venados al objeto de traficar con sus cabezas en Campoo- ... Los Valles. Así lo atestiguan vecinos de los municipios de Valdeolea y Valdeprado del Río que, en las últimas dos semanas, se han encontrado en el campo con los cadáveres decapitados de al menos tres ejemplares adultos de ciervo. Un hecho que relacionan con los caza trofeos, ya que una pieza con cornamenta disecada puede alcanzar una jugosa cantidad por su venta entre los amantes del sector de la taxidermia. Una vez notificados los hechos, Agentes de Medio Natural y de a Guardia Civil (Seprona), investigan ya lo sucedido.

En Valdeprado del Río los vecinos escucharon tiros una noche y se vieron linternas en el campo a la altura de la localidad de Arcera. Al día siguiente, se encontraban los cuerpos con la cabeza «serrada» de dos de los animales hallados. «Se la llevan para vender y dejan el cuerpo allí», relataba a El Diario Montañés uno de los testigos muy indignado por lo sucedido.

Un hecho que confirmaba también el propio alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto, quien destacaba que se había informado ya del macabro episodio a la guardería de la comarca y también al Seprona. El regidor explicaba que era época de berrea y que, presumiblemente, «los furtivos» habrían aprovechado la temporada de apareamiento de los animales para hacer presa fácil. Soto añadía que era la primera vez que sucedía algo parecido allí, ya que no era una zona tradicional de presencia de esta especie hasta que llegaron los primeros ejemplares hace algunos años.

La investigación

Los hechos denunciados en los dos municipios de la comarca de Campoo-Los Valles están ya siendo investigados por Agentes del Medio Natural que vigilan la zona. También por la Guardia Civil, ya que las acciones de estos cazadores furtivos están tipificadas como delito y entrarían por la vía penal.

Por su parte, la Consejería de Medio Rural confirmaba este viernes que ya se había ya realizado el pertinente informe sobre lo sucedido y apuntaba a que, en caso de que se pudiese dar con los responsables de la matanza, el Gobierno de Cantabria tiene potestad para imponer multas administrativas por los daños causados que, en este caso concreto, podrían llegar a los «3.000 euros más el valor que tenga el animal en cuestión», corroboraron.