Propietarios de edificios en ruina de Reinosa critican la «pasividad» del Ayuntamiento Los dueños de inmuebles de la Avenida Puente de Carlos III y Torres Quevedo creen que los daños han sido producidos por una actuación municipal y reclaman su reparación BLANCA CARBONELL Miércoles, 18 julio 2018, 07:45

Algunos de los propietarios de los edificios afectados por la declaración municipal de ruina y desalojo en la avenida del Puente de Carlos III y de la calle Torres Quevedo de Reinosa han denunciado «la situación de riesgo por imprudencia y pasividad» del Ayuntamiento. Su abogado, Francisco Javier Díaz Aparicio, ha presentado un escrito en el Consistorio solicitando «que el Ayuntamiento acometa las obras que sean necesarias para reparar la causa que origina las patologías sufridas por los edificios consistentes en la interceptación de aguas circulantes a los rellenos de la zanja y desvío a red de saneamiento, de impermeabilización de los muros frente a las aguas circulantes por el relleno de dichas zanjas y reconstrucción de bajantes y recalce de los muros después de que se elimine la causa de la erosión». Piden también que, «lleve a cabo la reparación integral de los daños sufridos por todos los inmuebles».

Consideran los vecinos que, especialmente después de que el pasado domingo se desprendiera una de las chimeneas de la Casa de los Cossío, una de las afectadas, «la situación de riesgo es patente. Se están produciendo caídas de parte de los edificios afectados a la vía pública». Apuntan finalmente que «la Administración tiene a su alcance todos los medios procesales, materiales y humanos de los que no disponen los propietarios que, por otro lado, no son sino los perjudicados en su patrimonio por el funcionamiento anormal del propio Ayuntamiento».

El pasado 27 de junio, el mismo abogado presentó una reclamación patrimonial en el Consistorio «por funcionamiento anormal de los servicios públicos». Según Díaz Aparicio, en ese momento «se adjuntaron informes periciales acreditativos de las causas inequívocas de los daños en los edificios. Éstas, en todo caso y sin duda, son provocadas por las infraestructuras municipales».

El Consistorio responde que «ha puesto todos los medios a su alcance para dar una solución»

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Reinosa responden que, «siguiendo los cauces preceptivos y habituales, dicho escrito se ha dirigido a los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento para su estudio y valoración, lo cual se hará desde la máxima seriedad y meticulosidad». En un escrito remitido por el Consistorio se apunta a que «parece ser que hay quien cree que se puede banalizar con una cuestión como ésta, pero el Ayuntamiento de Reinosa piensa que su transcendencia no admite actitudes frívolas, por lo que no va a entrar en controversias estériles e interesadas que, desde luego, a quien no benefician es a la comunidad de propietarios de la Avenida Puente de Carlos III, 34 y el edificio Torres Quevedo 2».

Añade que «sorprenden esas acusaciones de pasividad, cuando el Consistorio ha puesto todos los medios a su alcance para dar con una solución a las deficiencias que presentan los edificios, encargando informes geotécnicos y estructurales a profesionales cualificados e imparciales. Dichos informes, que en todo momento e inmediatamente su pusieron en conocimiento de los vecinos, no son concluyentes ni respecto al origen ni a las responsabilidades». Concluye el Consistorio diciendo que «de haber responsabilidades no las eludirá, pero en ningún caso se empleará el dinero de todos los reinosanos en indemnizaciones cuantiosas o en la reparación de propiedades privadas sin que esté clara y probada la responsabilidad municipal».

El Ayuntamiento de Reinosa declaró el pasado verano en ruina y ordenó el desalojo de cuatro de los edificios de la avenida del Puente de Carlos III, concretamente los situados entre los números 30 y 36, así como el de la calle Torres Quevedo número 2 de Reinosa. La declaración afecta a una zona muy céntrica de la ciudad, en la que se integran varios comercios, así como a la conocida como Casa de los Cossío.