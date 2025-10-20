El PSOE de Reinosa alerta del colapso en la gestión de los tributos municipales

Nacho Cavia Reinosa Lunes, 20 de octubre 2025, 18:52 Comenta Compartir

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Reinosa, Sergio Balbontín, ha alertado sobre la «gravísima» situación que atraviesa el departamento municipal de Rentas y Exenciones, que podría tener como consecuencia, «que se estén dejando de cobrar tasas y tributos». El concejal se hizo eco de la advertencia de los representantes sindicales del personal funcionario sobre el «colapso» del área encargada de gestionar el 80% de los ingresos municipales. Y el alcalde popular, José Luis López Vielba, en este sentido, no quiso restar importancia a la situación, pero afirmó que «desde que estamos al frente del equipo de gobierno, trabajamos para aportar herramientas que permitan tomar medidas correctivas, algo que no se había hecho desde hace dos años y medio».

El socialista incidió en que, según lo aportado por los trabajadores, «no se están pasando impagos vía ejecutiva desde 2020 y tampoco se liquidan plusvalías, lo que acumula retrasos de más de un año y medio». Además, «no se realizan embargos de cuentas ni se liquidan ocupaciones en la vía pública». En la misma línea, el del PSOE añadió que «tampoco se controlan debidamente las tasas que pagan los vendedores en el mercado, los vados, los contenedores o el aprovechamiento de suelo en la vía pública». Tampoco, continuó, «se controlan debidamente las tasas de mercadillos, lo que está provocando un perjuicio económico creciente para el Ayuntamiento». Hechos, para Balbontín, «de una gravedad extrema, ya que el Ayuntamiento está dejando de cobrar ingresos esenciales para mantener los servicios públicos». O, «cuando se cobra, se hace tarde y de mala manera». A su juicio es «la prueba más evidente de un Ayuntamiento sin rumbo y de un alcalde completamente superado por su responsabilidad y por su cargo».

El alcalde contestó a las críticas y recordó que la legislatura «comenzó sin Tesorero y hemos logrado encontrar un profesional acumulado que viene un día a la semana; hemos puesto en marcha una bolsa de empleo para administrativos, gracias a la cual se ha cubierto con un interino una jubilación en Intervención, otra en el departamento de Rentas y otra, a media jornada, en Recaudación». Sobre los recibos de la plusvalía también fue tajante, «llevan un retraso en el cobro de cuatro años, es decir, un problema que se viene arrastrando desde la legislatura anterior». Para conocer en detalle la situación, el alcalde ha pedido un informe específico y aseguró que «este es el compromiso que hemos adquirido con los vecinos, mientras otros aprovechan este escenario para generar alarma buscando el beneficio personal».