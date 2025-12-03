El PSOE de Reinosa propone dar el nombre de José Andrés García al Teatro Principal La iniciativa se debatirá en el pleno de este jueves y pretende reconocer la trayectoria y el legado cultural de un «referente indiscutible» de la escena reinosana

El PSOE de Reinosa propone dar el nombre de Andrés García al Teatro Principal.

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para su debate en el pleno de este jueves que propone dar el nombre de Andrés García al Teatro Principal de Reinosa, como homenaje a la figura de «un referente indiscutible del teatro en la ciudad y uno de los grandes nombres de la escena amateur española».

La propuesta pretende, ha dicho el portavoz socialista, Sergio Balbontín, «saldar una deuda histórica con quien ha dedicado más de seis décadas a la promoción cultural de Reinosa, a la formación de nuevas generaciones y a proyectar el nombre de la ciudad por toda España».

Un legado cultural «decisivo» para Reinosa y la comarca

Balbontín ha resaltado su «legado cultural, decisivo para Reinosa y la comarca».

Nacido en Reinosa en 1939, José Andrés García ha sido «el impulsor del teatro contemporáneo en la ciudad». En 1985 fundó Corocotta Teatro, considerada una de las compañías amateur más sólidas y reconocidas del país, con 24 montajes representados y más de 250 premios y accésits nacionales, además de 18 galardones personales en su trayectoria.

«Pero su obra trasciende los escenarios. Andrés García fue concejal de Cultura del Ayuntamiento y fundador del Certamen Nacional de Teatro 'Ciudad de Reinosa' (1995) y de la Muestra Escolar de Teatro (1987), »dos iniciativas que siguen vivas y que han marcado a generaciones enteras de niñas, niños y jóvenes de toda la comarca«.

Su labor se extendió también a las personas mayores, creando el Grupo de Teatro IMSERSO en 1996, «reforzando el carácter social y comunitario de su trabajo».

El portavoz socialista ha subrayado, además, la dimensión «cultural y humana» de la propuesta, definiéndola como «un acto de justicia y un reflejo de la ciudad que queremos».

«Reinosa tiene que saber reconocer a quienes han dejado y siguen dejando una huella tan profunda en nuestra identidad cultural». Nombrar el edificio como 'Teatro Principal de Reinosa Andrés García' no es solo un acto de justicia: es una forma de decir quiénes somos y qué ciudad queremos seguir construyendo«.