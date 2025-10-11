El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Reinosa al frente y el portavoz socialista a la derecha. CAVIA

El PSOE tilda al gobierno de Reinosa como «el más caro y menos eficaz de la historia»

El secretario general y portavoz municipal ha criticado que el «sobrecoste» en las facturas de gas «es una muestra más de la negligente gestión económica» del actual equipo de gobierno, PP-PRC

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:42

Comenta

El portavoz socialista en la Corporación de Reinosa, Sergio Balbontín, ha asegurado que el actual equipo de gobierno (PP-PRC) es «el más caro de ... la historia democrática de Reinosa, tras haber subido el gasto en sueldos un 25% en 2019 y otro 25% en 2023, con seis de siete concejales liberados». Es «el equipo más caro y el más ineficaz» ha insistido«.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  2. 2

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  5. 5

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  6. 6

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22
  7. 7

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  8. 8

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  9. 9

    El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE tilda al gobierno de Reinosa como «el más caro y menos eficaz de la historia»

El PSOE tilda al gobierno de Reinosa como «el más caro y menos eficaz de la historia»