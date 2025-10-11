El PSOE tilda al gobierno de Reinosa como «el más caro y menos eficaz de la historia»

El portavoz socialista en la Corporación de Reinosa, Sergio Balbontín, ha asegurado que el actual equipo de gobierno (PP-PRC) es «el más caro de ... la historia democrática de Reinosa, tras haber subido el gasto en sueldos un 25% en 2019 y otro 25% en 2023, con seis de siete concejales liberados». Es «el equipo más caro y el más ineficaz» ha insistido«.

Lo ha dicho tras asegurar que el Ayuntamiento tendrá que asumir un sobrecoste de 70.800 euros, «más del doble que el año pasado», en las facturas de gas correspondientes a sus edificios municipales (cementerio, Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deportes y Administración General).

El secretario general del PSOE de Reinosa y portavoz municipal ha señalado que ese «sobrecoste» se produce «a pesar de haberse adherido en junio de 2024 a un convenio marco del Gobierno de Cantabria que fue presentado como una medida para reducir los costes energéticos». «Se nos dijo que este convenio permitiría ahorrar dinero a las arcas municipales, pero en menos de un año la factura del gas se ha disparado. Hoy sabemos que el Ayuntamiento tendrá que pagar más del doble que el año pasado, y otra vez serán los vecinos de Reinosa los que paguen la factura de esta nueva incompetencia. Hemos pedido respuestas y explicaciones al alcalde en el último pleno, pero aún seguimos esperando», ha denunciado Balbontín.

El líder del PSOE de Reinosa ha subrayado que «este sobrecoste es una muestra más del desorden financiero, de la falta de rigor presupuestario y de la negligente gestión económica, marca de la casa, que caracterizan al actual equipo de gobierno, PP-PRC».

Y ha apostillado que los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda sitúan al Ayuntamiento de Reinosa como el tercero más endeudado de Cantabria, solo por detrás de Santander y Torrelavega, con una deuda viva de 2.494.000 euros.

«No hay gobierno»

Para el portavoz socialista, «esto no es solo un problema de facturas, es el reflejo del caos económico en el que está sumido el Ayuntamiento». «En siete meses ya han tenido que modificar el presupuesto por más de medio millón de euros. No hay planificación, no hay control, y lo más grave, no hay gobierno», ha afirmado el portavoz socialista.

Los socialistas han considerado que este episodio «vuelve a evidenciar el fracaso del pacto PP-PRC, un acuerdo que nació para cubrir intereses individuales y no el interés general, y, que, desde el primer día, se ha convertido en un lastre insostenible para la ciudad». Sobre los socios ha dicho que «cada uno hace la guerra por su cuenta de manera irresponsable, sin rumbo, sin coordinación y sin ningún proyecto de ciudad».

El portavoz socialista ha concluido afirmando que «Reinosa no puede seguir pagando un alcalde que ha perdido el control del Ayuntamiento, el control económico y el control de sus propios socios de gobierno».