Los regionalistas critican que el precio del suelo industrial en Reinosa daña el crecimiento empresarial Fernández Viaña y López Marcano alertan de que cinco firmas barajan trasladarse a Aguilar de Campoo y piden al Gobierno regional que actúe

Nacho Cavia Reinosa Martes, 16 de septiembre 2025, 13:38

El PRC lamentó este martes que el encarecimiento del suelo industrial en Reinosa amenaza con expulsar empresas hacia Aguilar de Campoo, mientras el polígono de La Vega –propiedad de la empresa pública estatal SEPES- permanece «semivacío» y el Gobierno de Cantabria no ejecuta la partida de un millón de euros consignada a instancias de los regionalistas en el presupuesto regional para la adquisición de 50.000 metros cuadrados.

Así lo denunciaron los diputados Paula Fernández Viaña y Javier López Marcano tras visitar junto al portavoz municipal del PRC y teniente de alcalde de Reinosa, Daniel Santos, las instalaciones de H7metrology, una de las empresas que sufren dificultades para afrontar su expansión debido a la carestía del suelo.

Fernández Viaña ha calificado como «agridulce» el encuentro porque los regionalistas han podido constatar la pujanza de una empresa de ingeniería con menos de dos años de trayectoria y que tiene ante sí «una proyección de futuro increíble», aunque se enfrenta a la «amargura» que supone la falta de entendimiento entre los gobiernos de España y Cantabria para facilitar la adquisición de suelo industrial a precios asequibles.

La candidata regionalista advirtió que hay hasta cinco empresas de Reinosa que barajan trasladarse a Aguilar de Campoo, donde el metro cuadrado de suelo industrial cuesta alrededor de 20 euros menos que en el polígono de La Vega, cuando el Gobierno de Cantabria «tiene un millón de euros en los presupuestos gracias al PRC» para alcanzar un acuerdo con el Estado y poner suelo a disposición del tejido industrial «al precio que merecen las empresas campurrianas».

Por su parte, López Marcano ha reclamado «rapidez de gestión» y que el Ejecutivo cántabro «esté a la altura» de las iniciativas de empresas como H7metrology, que «con sus méritos contribuyen a la reindustrialización sostenible». A sus ojos, Reinosa cuenta con empresas con capacidad para impulsar el desarrollo industrial y detener la pérdida de población. «Pero demandan la estrecha colaboración de las administraciones», recalcó el ex consejero de Industria.

Finalmente, el portavoz regionalista en el municipio indicó que el precio del suelo industrial está «totalmente desorbitado» y aboca a las empresas con capacidad para crecer a marcharse de la comarca, mientras el polígono «sigue medio vacío y nadie en el Gobierno de España toma decisiones. Conocemos más de cinco casos de empresas que están deseando ampliar sus instalaciones y la SEPES no hace nada por ayudarles. Pedimos que se les apoye para que esos emprendedores puedan generar empleo y que Reinosa sea una ciudad empresarial e industrial, como ha sido siempre», demandó.