Reinosa acoge este sábado el Campeonato de Cantabria de Ciclocross Los corredores se toparán con un nuevo circuito de 2,6 kilómetros de curvas pronunciadas, rectas, duras subidas, obstáculos y escaleras

Circuito en el Campo de los Obesos de Reinosa, en el que se disputará la prueba.

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Reinosa acogerá este sábado 29 de noviembre el Campeonato de Cantabria de Ciclocross, y lo hace con un nuevo recorrido y un circuito más dinámico en el que el público va a poder seguir el discurrir de la prueba desde cualquier punto del trazado.

Los principales deportistas regionales de la modalidad se reunirán en la capital campurriana en torno a una competición organizada por las entidades Reinosa-Campoo Ciclismo y el Club Ciclista Txipis, con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Reinosa. Una prueba en la que también está prevista la participación de corredores de otras comunidades autónomas.

Los primeros en tomar la salida en el Campo de los Obeso serán, a las 10 de la mañana, los Máster 40, 50, y 60, mientras que, a las 11 horas, lo harán los y las cadetes. A las 12 del mediodía llegará el turno de la categoría junior y a las 13 horas será el momento de las escuelas. Las categorías Elite, Sub 23 y Master 30 comenzarán a competir a las 13.20 horas.

Nuevo recorrido

El recorrido que se van a encontrar los participantes en el III Ciclocross Reinosa-Campeonato de Cantabria consta de 2,6 kilómetros de cuerda y cuenta, según los técnicos, con curvas muy pronunciadas, rectas y subidas explosivas y obstáculos y escaleras que lo harán «muy entretenido» tanto para ellos como para el público.

El Ayuntamiento de Reinosa ha reiterado su «clara apuesta por el ciclocross como deporte base en el que se forjan los cimientos de los futuros ciclistas profesionales».

La organización y el propio Consistorio han animado a los aficionados a asistir y apoyar un evento que promete «una gran jornada deportiva».