Reinosa clausura la II Escuela de Talento Joven tras formar a cerca de una treintena de jóvenes El Servicio Cántabro de Empleo ha subvencionado con 879.534 euros un presupuesto total de 948.993 euros, complementado con la aportación de las arcas municipales

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:36

El Ayuntamiento de Reinosa ha dado por finalizada la segunda edición de la Escuela de Talento Joven tras haber formado en los últimos 18 meses a 28 jóvenes menores de 30 años con el fin de facilitar su inserción laboral. Un objetivo para el que se han impartido dos certificados de empleabilidad, el de operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas y el de operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción, con 15 participantes el primer módulo y los 13 restantes el segundo.

Los alumnos-trabajadores de esa escuela tuvieron durante los seis primeros meses una beca y los 12 siguientes pasaron a formar parte de la plantilla municipal, al firmar un contrato de formación en alternancia. Entre sus trabajos, han realizado la instalación eléctrica y de pladur en el antiguo matadero municipal, pudiendo reconvertirlo en centro de formación, así como la remodelación de baños y salas de las piscinas municipales.

«Aprendizaje útil»

Concluida la experiencia, los 28 jóvenes participantes han subrayado «el buen ambiente de convivencia, el aprendizaje, útil para su futuro laboral, y la oportunidad de mejorar su empleabilidad» que les ha proporcionado un programa auspiciado por el Servicio Cántabro de Empleo, que lo ha subvencionado con 879.534 euros. El resto del presupuesto, fijado en 948.993 euros, lo ha aportado el Ayuntamiento de Reinosa.

El alcalde, José Luis López Vielba, se ha mostrado «satisfecho con el resultado obtenido, puesto que la casi totalidad de los alumnos han obtenido la certificación para la que se han estado preparando y algunos de ellos ya tienen una oferta de trabajo al terminar el proceso de formación y empleo».

Ha adelantado que el Consistorio «continuará apostando por desarrollar proyectos de empleo orientados a la integración laboral de las personas desempleadas del municipio y de la comarca, en este caso los destinatarios han sido los jóvenes».

Reconociendo su utilidad también se ha pronunciado la concejala de Empleo, Celia Gómez, quien ha remarcado «la gran importancia de los Talleres de Empleo por su versatilidad, siempre adaptándose a las demandas el mercado. Son muy importantes de cara a la reinserción laboral, dando respuesta a todos los jóvenes e incrementando, también, su autoestima al ofrecerles la oportunidad, además, de realizar trabajos para su municipio».Reinosa, ha añadido, «siempre ha sido pionera en los programas de empleo. Fuimos pioneros de las escuelas taller en el año 1985, antecesoras de los actuales talleres de empleo».