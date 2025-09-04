El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ayuntamiento de Reinosa. DM

Reinosa dará a conocer el lunes el fallo de las Justas Literarias y el Concurso de Cuentos

Los finalistas son 10 poemas y otros tantos cuentos y cada uno de los premiados se llevará 3.250 euros

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:33

Reinosa se prepara para una de las citas más esperadas del año, la resolución de las LXI Justas Literarias y el LIII Concurso de Cuentos José Calderón Escalada. Será el próximo lunes y en juego están dos premios, cada uno dotado con 3.250 euros.

Una decena de poemas y otros tantos cuentos son, respectivamente, los finalistas de esos dos certámenes convocados por el Ayuntamiento de Reinosa y a los que han concurrido 1.304 relatos y 691 poemarios, un notable incremento respecto a la edición anterior.

El año pasado, tras la selección de los 508 poemas admitidos a concurso, el jurado otorgó el Premio Nacional de Poesía de las Justas Literarias a José Manuel Martín, natural de Badajoz, con su poemario 'O Solo Existen Pájaros'. El premio del Concurso de Cuentos fue para Juan Cortés, natural de Madrid, por 'La niña que arrancaba las alas a las moscas', obra elegida entre los 860 relatos admitidos a concurso.

