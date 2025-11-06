Reinosa y Enmedio abren plazo a las asociaciones para que pidan subvenciones En Reinosa el plazo expira el 21 de noviembre y, en Enmedio, el día 30

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio han anunciado la apertura del plazo de presentación de solicitudes para concurrir a las subvenciones destinadas, en el primer caso, a las asociaciones culturales, y en el segundo a las asociaciones en general, concejos y juntas vecinales.

En Reinosa los interesados tendrán hasta el 21 de noviembre para presentar sus solicitudes en una convocatoria que cuenta con una dotación de 21.500 euros, y va dirigida a aquellas entidades sin ánimo de lucro que «lleven a cabo actividades, proyectos o programas culturales públicos en la ciudad dentro del ejercicio presupuestario de 2025», que estén inscritas «en el registro dependiente de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria» y tengan la sede o domicilio social en Reinosa.

Convocatoria en Campoo de Enmedio

Por su parte, las asociaciones, concejos y juntas vecinales de Campoo de Enmedio tendrán hasta el próximo 30 de noviembre para presentar las solicitudes en el registro del Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno resaltan que «una parte importante» de la actividad del sector público se canaliza en Campoo de Enmedio a través de esas «medidas de apoyo financiero al tejido asociativo, juntas y concejos, con el fin de mejorar las soluciones a demandas sociales de personas y entidades sin ánimo de lucro».

Más de 30 colectivos

En cuanto a las subvenciones culturales, figuran en el presupuesto 14 grupos por un importe total de 16.400 euros, a los que se añaden seis aportaciones educativas a los diferentes colegios y Ampas, teniendo como referente al colegio Casimiro Sainz de Matamorosa, por un importe total de 6.200 euros.

Otras 10 asociaciones de mujeres y vecinos del municipio y otros dos colectivos figuran en la partida de subvenciones sociales por importe de 13.500 euros, a la que se añade el convenio firmado con el instituto para colaborar en la gratuidad de los libros de texto y las ayudas para la natalidad.

Para festejos

El Ayuntamiento, «consciente de las necesidades de sus pueblos, tiene establecida la compensación por el pago del IBI y trabajos de contabilidad y presupuestos, así como festejos», que se reparte con criterios objetivos por tramos de habitantes. Así, Matamorosa percibirá 4.500 euros, Nestares 3.600 euros, Requejo 3.100 euros, las demás juntas vecinales 1.500 euros y los concejos abiertos 800 euros.

Finalmente, figura en los Presupuestos con 3.500 euros, la Asociación de Defensa Sanitaria de los Ganaderos puesta en marcha en la legislatura 2007-11 por una iniciativa del grupo popular.