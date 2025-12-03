Reinosa entra en la Navidad este viernes con el encendido de su tradicional alumbrado Entre tanto, el Ayuntamiento ha convocado una nueva edición del concurso de decoración de balcones, ventanas y puertas «para dar más ambiente a la ciudad»

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Reinosa entrará oficialmente en la Navidad este viernes, con el encendido de la iluminación de plazas, parques, calles y edificios. Entre tanto, ha convocado, a través de la Concejalía de Festejos, el V Concurso de Balcones, Ventanas y Puertas de Navidad, invitando a participar en el mismo a todos los vecinos y vecinas del municipio.

La iniciativa, que pretende contribuir a dar un mayor ambiente festivo a la ciudad, deja «plena libertad» a los participantes en cuanto a la técnica y el estilo decorativo que quieran dar a sus balcones, ventanas y fachadas «siempre que la ornamentación no suponga un riesgo para los viandantes». Además, queda «totalmente prohibida» la iluminación utilizando fuego, antorchas, velas o cualquier otro elemento pirotécnico. Como requisito imprescindible, todos los conjuntos ornamentales tendrán que ser visibles desde la calle, la decoración tendrá que guardar relación directa con los motivos navideños y estará expuesta, al menos, desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero.

El jurado valorará aspectos como «el diseño y originalidad de las propuestas, el empleo de elementos reciclados, el uso de manualidades, la iluminación o su relación con la tradición popular».

Cestas de Navidad como premios

Se concederán tres premios por cada categoría (ventanas, balcones y puertas), consistentes en cestas de Navidad valoradas en 60, 40 y 20 euros.

Eso sí, para que haya concurso tendrán que apuntarse, como mínimo, cinco balcones, fachadas o ventanas. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 18 de diciembre, en La Casona.

Temas

Navidad

Reinosa

Decoración

concurso