Este viernes se enciende el tradicional alumbrado navideño en Reinosa. DM

Reinosa entra en la Navidad este viernes con el encendido de su tradicional alumbrado

Entre tanto, el Ayuntamiento ha convocado una nueva edición del concurso de decoración de balcones, ventanas y puertas «para dar más ambiente a la ciudad»

Nacho Cavia

Reinosa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:19

Comenta

El Ayuntamiento de Reinosa entrará oficialmente en la Navidad este viernes, con el encendido de la iluminación de plazas, parques, calles y edificios. Entre tanto, ha convocado, a través de la Concejalía de Festejos, el V Concurso de Balcones, Ventanas y Puertas de Navidad, invitando a participar en el mismo a todos los vecinos y vecinas del municipio.

La iniciativa, que pretende contribuir a dar un mayor ambiente festivo a la ciudad, deja «plena libertad» a los participantes en cuanto a la técnica y el estilo decorativo que quieran dar a sus balcones, ventanas y fachadas «siempre que la ornamentación no suponga un riesgo para los viandantes». Además, queda «totalmente prohibida» la iluminación utilizando fuego, antorchas, velas o cualquier otro elemento pirotécnico. Como requisito imprescindible, todos los conjuntos ornamentales tendrán que ser visibles desde la calle, la decoración tendrá que guardar relación directa con los motivos navideños y estará expuesta, al menos, desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero.

El jurado valorará aspectos como «el diseño y originalidad de las propuestas, el empleo de elementos reciclados, el uso de manualidades, la iluminación o su relación con la tradición popular».

Cestas de Navidad como premios

Se concederán tres premios por cada categoría (ventanas, balcones y puertas), consistentes en cestas de Navidad valoradas en 60, 40 y 20 euros.

Eso sí, para que haya concurso tendrán que apuntarse, como mínimo, cinco balcones, fachadas o ventanas. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 18 de diciembre, en La Casona.

